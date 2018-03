“Vedete differenze?” Com’è Barbara D’Urso senza la ‘magia’ delle luci sul viso In tv la

caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Ce ne eravamo accorti da soli, ma anche a Striscia la notizia ‘il caso’ non è di certo sfuggito:D’Urso sembra avvolta in un fascio di luce speciale quando è in televisione. Innaturale quasi, tanto sono forti i riflettori dello studio puntati su di lei. Un ‘fenomeno misterioso’, dicevano anche di recente al tg satirico di Antonio Ricci, che si verificherebbe anche nello studio di Mattino 5, non solo in quelli di Pomeriggio 5 e Domenica Live. “Come e forse di più della D’Urso, anche la Panicucci si illumina d’immenso”. Il riferimento è alleche, come hanno sempre sostenuto a Striscia, magicamente rendono più luminosa e giovane la pelle di Carmelita. Beh, anche Federica ricorrerebbe a questo trucchetto: “Al contrario di tutte le altre persone inquadrate, la sua immagine emana alone abbagliante, quasi irreale. ...