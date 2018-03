Tutte le spiagge devono essere accessibili

fondazioneserono

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Il Comune di Sabaudia è stato condannato per discriminazione nei confronti delle persone disabili per non aver abbattuto le barriere architettoniche che limitano l’tà al mare. Questa decisione è stata presa dal Tribunale di Latina il 15 Marzo. Teoricamente tutti gli impianti di balneazione sono soggetti al rispetto del requisito della visitabilità come descritto nella Legge 5 febbraio 1992, n. 104: “le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate”. Ed anche se ci sono delle oggettive difficoltà strutturali, la Legge 494 del 1993 indica che l’tà devegarantita : “laddove esistano ...