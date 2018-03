STEFANO DE MARTINO Sono single | ma vedrò di rimediare entro stasera! Isola

Francesca Cipriani/ Lite con STEFANO De Martino : si scaglia contro l'inviato dopo... (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani entra nel mirino del gruppo di concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018: solo Jonathan Kashanian sembra difenderla. Entrerà in nomination?(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 21:25:00 GMT)

STEFANO De Martino : "I soldi spariti al matrimonio con Belen Rodriguez" : Stefano De Martino, attuale inviato dell'Isola dei Famosi, è stato uno dei primi bersagli di Pio e Amedeo, protagonisti della nuova stagione di Emigratis su Italia 1: Il danzatore napoletano, nel corso della lunga chiacchierata, ha rivelato anche un retroscena inedito del matrimonio con Belen Rodriguez: Dovete sapere che venivano, mi abbracciavano e mi mettevano una busta all’interno della giacca. A fine serata avevo due pettorali enormi, mi ...

Isola dei famosi - tutto truccato in diretta. STEFANO De Martino e Francesca Cipriani - il video che la smaschera : Un velenoso retroscena dalla spiaggia dell' Isola dei famosi . Durante la prova settimanale, Francesca Cipriani sarebbe stata colta in fallo dall'inviato Stefano Di Martino , che avrebbe notato un ...

STEFANO De Martino - lo sfogo da papà separato : 'In Italia non siamo tutelati' : Stefano De Martino è uno dei protagonisti vampirizzati economicamente da Pio e Amedeo di "Emigratis". L'inviato dell'Isola dei Famosi sta al gioco ma è molto serio quando parla di genitori separati e ...

“È successo al matrimonio - giuro”. STEFANO De Martino - sei serio? Indietro il nastro al gran giorno con Belen. Voi direte che non è possibile - che l’inviato dell’Isola dei Famosi sta scherzando. E invece no : tutto vero (amarezza) : “Quando a lungo andare scopri che il carattere di uno non si sposa con quello dell’altro è meglio separarsi”. Parola di Stefano De Martino, che così ha fatto. Con Belen naturalmente, la sua ex moglie e madre di Santiago, che l’inviato dell’Isola dei Famosi non vede l’ora di riabbracciare dopo due mesi e più di lontananza forzata. Il matrimonio Rodriguez-De Martino è finito da tempo. Lei ha voltato ...

STEFANO De Martino : 'Nozze con Belen? Misi le buste con i soldi in giacca - ma non trovai più nulla' : Esordio più che fortunato per la terza stagione di Emigratis con Pio e Amedeo che sono volati ad Ibiza per incontrare Stefano De Martino e sensibilizzarlo sulle nozze gay, ma anche per spillargli ...

“Io gay?”. STEFANO De Martino lo dice in tv. È la prima volta che l’inviato dell’Isola dei Famosi si lascia andare. Ma mette le mani avanti : “Sarò impopolare - però…” : Stefano De Martino è ancora in Honduras. Sono due mesi ormai che manca da casa per portare a termine la sua prima esperienza da protagonista in tv, all’Isola dei Famosi. Nuovo inviato del reality, il ballerino ed ex marito di Belen Rodriguez ha preso il posto che fu di Stefano Bettarini e, a dirla tutta, non se la sta cavando male in quel ruolo. Certo, gli manca il figlio, Santiago, come confidato nel diario che tiene sulle pagine del ...

