Presidente del Senato | il centrodestra punta su Romani Ma pesa il veto M5s

Forza Italia vuole Romani Presidente del Senato - ma M5S si oppone : “No - è condannato” : Forza Italia punta su Paolo Romani per la presidenza del Senato, ma i pentastellati rifiutano il sostegno all'elezione del Senatore in quanto condannato in via definitiva per peculato: " "Vogliamo dare il via a questa legislatura, per questo ci siamo confrontati e continueremo a farlo con tutte le forze politiche. Allo stesso tempo però non veniamo meno ai nostri principi, per cui non voteremo persone condannate o sotto processo".Continua a ...

Emiliano (Pd) nomina Di Cagno Abbrescia (Fi) Presidente dell’Acquedotto pugliese : da destra a sinistra - tutti contro l’ex pm : Lo scorso dicembre un incontro al teatro Petruzzelli aveva messo fine, tra abbracci e strette di mano, a una guerra durata più di un decennio. Protagonisti i due ex sindaci di Bari: Simeone Di Cagno Abbrescia (Forza Italia) e Michele Emiliano (Pd), attuale governatore di Puglia. L’incontro, al quale fu invitata tutta la stampa locale, pur sembrando bizzarro sembrò concludersi con una foto sulle prime pagine dei giornali. E invece era già ...

Presidente della Camera - l'accordo è su Roberto Fico : Con l'elezione dell'ortodosso 5 Stelle, Di Maio incasserà il primo risultato politico forte dopo le elezioni. Tramonta la corsa di Fraccaro Cosa fa il Presidente della Camera, compiti e funzioni

Bossi : si farà un governo del Presidente : Roma, 21 mar. , askanews, La 18esima legislatura 'finisce prima, non arriva a 5 anni. Il presidente farà un suo governo, sarà un governo del presidente'. Lo ha detto Umberto Bossi, senatore della Lega,...

Dagospia - Maria Elisabetta Alberti Casellati sarà Presidente del Senato : Secondo Dagospia , che cita 'autorevolissime fonti', i nomi che sono girati in questi giorni per la presidenza del Senato , che dovrebbe andare a un rappresentante del centrodestra , coi 5 Stelle a ...

Governo - Gasparri : “Noi coi 5 Stelle? Mi pare improbabile”. “Io Presidente del Senato? Mi mettono in tutte le rose di nomi” : “Un Governo coi 5 Stelle? Per ora non mi risulta, intanto eleggiamo i presidenti di Camera e Senato. Io sono in tutte le rose di nomi, ma il candidato di Forza Italia è Paolo Romani. Non dico cose anti-casta come i 5 Stelle ma anche io sono contro quei parassiti che non svolgono bene le loro funzioni e sono ovunque: resta il fatto che vedo improbabile ipotesi di Governo con loro che hanno già presentato una squadra di ministri che neanche ...

Il commento del Presidente Cattaneo sulle dichiarazioni di Diego Mosna : La FIVB, infatti, è una delle più grandi federazioni internazionali al mondo e vanta il maggior numero di paesi aderenti. Con tutto questo la Lega di pallavolo maschile come altri soggetti, può dare ...

Caruana Galizia - arrestato in Usa Presidente della Pilatus Bank citato nelle inchieste della giornalista uccisa : Era stati citato più volte nelle inchieste giornalistiche di Daphne Caruana Galizia, uccisa da un’autobomba a Malta nell’ottobre scorso. Ora è stato arrestato negli Stati Uniti. Il motivo? Avrebbe aggirato le sanzioni degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran. Con quest’accusa è stato fermato Ali Sadr Hashemi Nejad, il banchiere di origini iraniane presidente della Pilatus Bank. Nejad, secondo quanto riferito dal dipartimento ...

Camere - centrodestra : “A noi Presidente del Senato - a M5s Camera. Invitiamo tutti i partiti a un incontro congiunto” : “Il centrodestra propone ai capigruppi parlamentari un comune percorso istituzionale che consenta alla coalizione vincente (il centrodestra) di esprimere il presidente del Senato e al primo gruppo parlamentare M5s il presidente della Camera. A tal fine anche per concordare i nomi i leader del centrodestra invitano le altre forze politiche ad un incontro congiunto domani”. E’ quanto si legge in una nota diffusa al termine del vertice ...

Nuova tegola sul Presidente del Milan Yonghong Li : fallisce la sua società Jie Ande : Un fallimento cinese che, però, potrebbe avere un'eco anche in Italia. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera in un articolo firmato da Milena Gabanelli e Mario Gerevini, la società Jie Ande dell'imprenditore cinese e presidente del Milan Yonghong Li è stata dichiarata fallita dal tribunale del popolo di Shenzhen.Il tribunale del popolo di Shenzhen ha infatti ufficialmente dichiarato fallita la Jie Ande sulla quale ...

Birmania : si dimette Presidente - fedelissimo di Suu Ky : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Presidente del Senato verso Forza Italia : Centrodestra, il patto: Salvini cede la seconda carica dello Stato in cambio del Friuli Presidente della camera al Movimento 5 Stelle, c'è l'intesa Elezione presidenti di Camera e Senato, chi sono i ...

Presidente della Camera al Movimento 5 Stelle - c'è l'intesa : Fraccaro e Fico in lizza, Carelli si sfila Presidente della Senato verso Forza Italia Elezione presidenti di Camera e Senato, chi sono i possibili candidati Pd, braccio di ferro sui capigruppo. Renzi ...

Il Presidente del Myanmar - Htin Kyaw - si è dimesso : Il presidente del Myanmar – lo stato di 51 milioni di abitanti nel sudest dell’Asia noto anche come Birmania – si è dimesso con effetto immediato: la decisione è stata comunicata sulla pagina Facebook dell’Ufficio presidenziale. Htin Kyaw ha 71 The post Il presidente del Myanmar, Htin Kyaw, si è dimesso appeared first on Il Post.