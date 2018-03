Precisazioni su Dragon Ball Legends in merito all’APK ed alla sua uscita

optimaitalia

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Un nuovo gioco per utenti Android ed iOS è destinato a far parlare molto di sé nel corso dei prossimi mesi, perché dal momento dell'ufficializzazione di un progetto come quello ditutti gli appassionati del famosissimo cartone animato sonoricerca di informazioni sulla sua data didefinitiva. O in alternativa dell'apposito file APK per provare prima possibile l'app. Come stanno le cose oggi 21 marzo e perché tutti sonoricerca del gioco? Riepiloghiamo le informazioni emerse fino a questo momento.Finora abbiamo affrontato il genere solo sul versante diFighterZ, come riportato anche nelle ultime ore, ma è chiaro che da alcune ore a questa parte si parli quasi esclusivamente di, soprattutto in riferimento agli utenti Android ed iPhone che non vedono l'ora di toccare con mano l'app. Si tratta fondamentalmente di un ...