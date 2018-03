Perché i serial killer hanno tutti lo stesso tipo di occhiali

Elezioni - Crocetta vs Lavia : “Renzi è un serial killer - altro che delinquente seriale”. “Dice così Perché non candidato” : “Renzi? Non gli ho mai creduto. Fu lui a dirmi che mi avrebbe candidato alla Camera, ma Renzi è un serial killer che uccide tutti quelli che non la pensano come lui, altro che delinquente seriale. E quindi ero tra quelli da eliminare”. così a Tagadà (La7) l’ex presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, si pronuncia sulla sua mancata candidatura alle prossime Elezioni politiche. “Con Renzi non mi sono ...