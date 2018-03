OnePlus 6 potrebbe arrivare a costare 749 dollari nella versione 8 256 GB

OnePlus 6 potrebbe adottare vetro - display 19 : 9 con notch e un nuovo multitasking : OnePlus 6 potrebbe essere molto simile a OPPO R15 e avere una parte posteriore in vetro , un display 19:9 con notch e un nuovo multitasking che sfrutterebbe le "corna" dello schermo. Questo sempre che prosegua la somiglianza con gli smartphone OPPO. L'articolo OnePlus 6 potrebbe adottare vetro , display 19:9 con notch e un nuovo multitasking è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Questo qui potrebbe essere OnePlus 6 : la presenza del notch è ancora una notizia? : Oggi potrebbe ro essere sfuggite alcune preziose immagini su OnePlus 6, che qui si mostrerebbe senza alcun velo sia davanti che dietro. È lui o non è lui? L'articolo Questo qui potrebbe essere OnePlus 6: la presenza del notch è ancora una notizia? è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Una presunta immagine di OPPO R15 svela come potrebbe essere OnePlus 6 : Una prima presunta immagine di OPPO R15, che sembrerebbe rifarsi in maniera decisamente a iPhone X, ci da l'idea di come potrebbe essere OnePlus 6, che solitamente condivide gran parte del design con i top di gamma OPPO. L'articolo Una presunta immagine di OPPO R15 svela come potrebbe essere OnePlus 6 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.