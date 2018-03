Italia Nostra | tessuto storico di Roma in pericolo con silenzio Roma Capitale

Google Home Italia : Da Oggi Parla La Nostra Lingua : Google Home da Oggi Parla in Italiano. Da Oggi è possibile usare Google Home e Google Home Mini in Italiano. Ecco come attivare la Lingua Italiana su Google Home Google Home Italia Google non smette mai di sorprenderci. Poche ore fa, senza nessun annuncio e completamente a sorpresa, Google ha attivato il supporto alla Lingua Italiana […]

VIvere il verde a Savona. Un convegno di Italia Nostra : Savona. 'Perchè non rappresentare e VIvere il verde a Savona?'. E' il tema del convegno di Italia Nostra previsto per domani pomeriggio alle 18 presso la libreria Ubik di Savona. Relazionerà il ...

Italia Nostra Lazio : nuova legge urbanistica regionale : Urgente tutela per il centro storico di Roma sito Unesco e per tutte le “città storiche” del Prg. Abbiamo bisogno di una nuova legge urbanistica... L'articolo Italia Nostra Lazio: nuova legge urbanistica regionale proviene da Roma Daily News.

“Addio - ha vissuto e lottato con coraggio”. Lutto in Italia. Al centro di uno dei fatti di cronaca più drammatici della nostra storia - ha tenuto gli Italiani col fiato sospeso. Dalla sua storia è nata anche una fiction : La sua storia tenne con il fiato sospeso. Era il 1997 quando venne rapito dall’Anonima Sequestri, rimanendo nelle mani della banda per ben 237 giorni. All’età di 83 è morto a Brescia l’imprenditore di Manerbio Giuseppe Soffiantini. Il suo fu un caso molto particolare, i suoi figli durante il rapimento furono vittime di un’estorsione da parte del generale dei carabinieri Francesco Delfino. Per questo il generale fu ...

Steve Bannon : «Cinquestelle e Lega - è in Italia il cuore della nostra rivoluzione» : L’ex ideologo di Trump: «Espressioni diverse, fenomeno unico nazional-populista. Il mio sogno è di vederli governare assieme. Sarà Salvini la forza trainante»

Governo M5s-Lega? Bannon : “Sogno di vederli assieme : è in Italia il cuore della nostra rivoluzione. Ma preferisco Salvini” : E’ l’Italia il “centro del mondo in rivolta“, il “cuore della rivoluzione” del nazional-populismo. Così, per Steve Bannon, l’ex consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump (e per molti fattore determinante per l’arrivo alla Casa Bianca del tycoon), il sogno è “veder governare assieme Lega e M5s, espressioni diverse dello stesso fenomeno”, che “superano, assieme ad ...

Steve Bannon : 'Cinquestelle e Lega - è in Italia il cuore della nostra rivoluzione' : ... ovvero tre quarti del Pil nazionale, mentre il leader Cinquestelle propone il reddito di cittadinanza, una versione dell'economia sussidiata, che manderà in fallimento le casse pubbliche in meno di ...

Steve Bannon : “Cinquestelle e Lega - è in Italia il cuore della nostra rivoluzione” : C’è un rivoluzionario americano che si aggira per l’Europa e pensa che le elezioni del 4 marzo abbiano trasformato l’Italia nel «centro del mondo in rivolta». Steve Bannon, 65 anni, ci riceve nella camera di un hotel di Milano dove si alternano visitatori Italiani e telefonate dagli Stati Uniti. Camicia sportiva, barba poco curata e BlackBerry semp...

Firenze - i senegalesi hanno paura : “Campagna elettorale sulla nostra pelle - l’Italiano medio si sente legittimato…” : Il giorno dopo l’uccisione dell’ambulante senegalese Idy Diene da parte di un italiano di 65 anni, la comunità senegalese e molti fiorentini si sono ritrovati sul luogo della tragedia, il ponte Vespucci a Firenze, e hanno dato vita a un presidio: “Per la prima volta abbiamo assistito a una campagna elettorale che è stata fatta interamente sulla pelle dei migranti – afferma Pape Diaw, membro della comunità senegalese ...

«La nostra Italia - nonostante tutto» : Il fondatore del Censis: assorbiamo ogni trauma, la società e l’economia prevalgono sulla politica...

«La nostra Italia - nonostante tutto» : Il fondatore del Censis: assorbiamo ogni trauma, la società e l’economia prevalgono sulla politica...

Italia Nostra : "Roma dedichi una via a Carlo Ripa di Meana per le sue battaglie a difesa dei beni culturali" : Una via di Roma intitolata a Carlo Ripa di Meana, il politico e ambientalista scomparso ieri. A chiederlo è Italia Nostra: "Roma Capitale lo ricordi degnamente per tutte le battaglie combattute per la difesa dei beni culturali e paesaggistici della città".Italia Nostra ricorda le battaglie di Carlo Ripa di Meana: "Il Pincio, in pieno ferragosto Carlo Ripa di Meana combatteva per l'integrità del progetto di Valadier, Villa ...

La nostra Luce sulla più bella Italia : Edoardo Sylos Labini Da Milano a Napoli passando per il Salento nel suggestivo Castello Dentice di Frasso a San Vito dei Normanni abbiamo cominciato a far conoscere alla nostra bella Italia il ...

Morto Carlo Ripa di Meana - presidente di Italia Nostra ed ex ministro dell’Ambiente : Morto Carlo Ripa di Meana, presidente di Italia Nostra ed ex ministro dell’Ambiente Morto Carlo Ripa di Meana, presidente di Italia Nostra ed ex ministro dell’Ambiente Continua a leggere