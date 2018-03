Fed | oggi atteso rialzo tassi | reazione mercati in mani di Powell

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende la Fed (21 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI vive una giornata di attesa per la decisione della Fed sui tassi, che arriverà solo in serata. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 03:41:00 GMT)

Riciclaggio - Foggia calcio commissariato dopo l'arresto del patron Fedele Sannella : L'inchiesta della Dda sull'autoRiciclaggio di quasi 2 milioni di euro: secondo gli inquirenti venivano pagati in nero anche i giocatori e l'allenatore De...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Are 2018 in DIRETTA : Federica Brignone e Marta Bassino - obiettivo podio. E Sofia Goggia : ... che dopo i grandi risultati nella velocità vuole far bene anche in Gigante per provare a chiudere tra le prime tre della classifica generale di Coppa del Mondo. Sarà una gara speciale anche per ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Are 2018 in DIRETTA : Federica Brignone e Marta Bassino - obiettivo podio. E Sofia Goggia… : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile delle finali di Coppa del Mondo ad Are. Ultima gara della stagione per quanto riguarda le donne del Circo Bianco, ma aspettiamoci grandi emozioni in una specialità che ne ha regalate tantissime per tutto l’anno. La tedesca Viktoria Rebensburg è ad un passo dal conquistare la Coppa di Gigante, avendo 92 punti di vantaggio sulla francese Tessa Worley. Grande attesa anche per la ...

Termina oggi la sessione primaverile delle Camere Federali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Narni : la Federalberghi non molla : No alla tassa di soggiorno'. : ... oggi, non è quello di creare nuovi posti letto, ma concordare interventi in grado di sviluppare le potenzialità turistiche del territorio, per dare respiro alle imprese e a tutta l'economia del ...

Funivie Monte Bianco - Federica Bieller nuovo presidente con deleghe - AostaOggi.IT : Approvato il bilancio 2016/2017 con utile netto di 2,6 milioni COURMAYEUR. La Funivie Monte Bianco spa ha rinnovato oggi gli organi societari. Federica Bieller è la nuova presidente con deleghe, ...

Diretta/ Indian Wells 2018 - Federer Chardy streaming video e tv : le speranze americane (tennis - oggi) : Diretta Indian Wells 2018, info streaming video e tv: ottavi di finale nel torneo di tennis in California. Torna in campo il numero 1 Roger Federer, che sfida il francese Jeremy Chardy(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:51:00 GMT)

Tennis - Indian Wells : Venus vola ai quarti. Wozniacki stop. Oggi Federer : Ok anche la numero 1 al mondo, la romena Simona Halep, che ha penato solo nel primo set con la cinese Wang Qiang, eliminata 7-5 6-1. Ok la croata Petra Martic , 6-3 7-6 , 4, alla ceca Marketa ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Napoli : incendio doloso Università Federico II - lanciata molotov (14 marzo) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Napoli, molotov lanciata in ufficio e incendio doloso all'Università Federico II. Indaga la Digos e la Polizia, evacuato il personale (14 marzo 2018)(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 12:05:00 GMT)

Indian Wells 2018/ Diretta Federer Chardy streaming video e tv - orario delle partite - tennis - oggi 14 marzo - : Diretta Indian Wells 2018, info streaming video e tv: per gli ottavi di finale del torneo di tennis torna in campo il numero 1 Atp Roger Federer.

Indian Wells 2018/ Diretta Federer Chardy streaming video e tv - orario delle partite (tennis - oggi 14 marzo) : Diretta Indian Wells 2018, info streaming video e tv: ottavi di finale nel torneo di tennis in California. Torna in campo il numero 1 Roger Federer, che sfida il francese Jeremy Chardy(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 09:10:00 GMT)

Tennis - Indian Wells : Fognini già fuori - Federer fermato dalla pioggia. Derby tra le sorelle Williams al terzo turno : Il 19enne greco Stefanos Tsitsipas, numero 71 della classifica mondiale, ha lottato alla pari con l'austriaco Dominic Thiem, numero 6 del mondo e quinto favorito del seeding, che è riuscito a ...

Indian Wells - la pioggia ferma Federer : Il 19enne greco Stefanos Tsitsipas, numero 71 della classifica mondiale, ha lottato alla pari con l'austriaco Dominic Thiem, numero 6 del mondo e quinto favorito del seeding, che e' riuscito a ...