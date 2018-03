Soldi da Gheddafi | tutte le tappe che hanno portato al fermo di Sarkozy

ilsole24ore

: #Sarkozy in stato di fermo. Avrebbe preso soldi da #Gheddafi per la sua campagna elettorale. Così la necessità di ucciderlo ha più senso. - peppegiustolisi : #Sarkozy in stato di fermo. Avrebbe preso soldi da #Gheddafi per la sua campagna elettorale. Così la necessità di ucciderlo ha più senso. - MarilenaAll : @FedericoDezzani #Sarkozy ha preso soldi è poi in accordo con americani e inglesi ha fatto fuori #Gheddafi ? Franc… - bodyzen52 : RT @ArsenaleKappa: #Sarkozy finanziato da #Gheddafi, risarcito da #Berlusconi. Il candidato analizzi i dati in suo possesso ed individui il… -

(Di martedì 20 marzo 2018) L'accusa è grave. Sul piano penale come su quello politico. Ildi Nicolas, per quanto non sia stata ancora trasformato in una incriminazione, conferma che le accuse...