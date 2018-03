Plant - il rapper dato per disperso riappare e spiega tutto con un video : Stava per diventare un caso alla 'Chi l'ha visto' quello di Plant, giovanissimo rapper originario di Altamura (Bari), che negli ultimi anni è riuscito ritagliarsi uno spazio nella scena rap italiana. Il giovane, che era stato dato per disperso nella giornata di ieri, è tornato a farsi vivo oggi, tramite un video nel quale ha spiegato l'accaduto. La scomparsa di Plant La notizia della scomparsa di Plant era stata data ieri da Soyle e Sunken, i ...