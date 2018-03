Perché la libera scelta di essere maschio o femmina ci inaridisce

Perché - da liberale - dico che la flat tax non mi convince : Ridurre le tasse agli italiani, e semplificare il sistema di imposizione fiscale, mi sembrano due importanti obiettivi di politica liberale. E la cosiddetta flat tax si muove proprio in questa direzione. Nonostante ciò la proposta, che sia nella versione della Lega o in quella di Forza Italia, presa in senso complessivo, non mi convince.Perché per raggiungere questi due obiettivi, che fra l'altro a mio avviso potrebbero avere ...

“Ecco Perché è andato all’Isola”. Nadia Rinaldi - la rivelazione su Monte. L’attrice a ruota libera sull’ex tronista : L’Isola continua anche senza di lui eppure i riflettori non mollano Francesco Monte. L’ex tronista tarantino infatti continua a far parlare di sé. E anche quando non interviene direttamente c’è chi lo tira in ballo. L’ultimo caso è quello di Nadia Rinaldi che in un’intervista al settimanale Nuovo parla del motivo che ha spinto Francesco a sbarcare in Honduras. “Ci teneva tanto a fare l’Isola, anche per togliersi di dosso la nomea del ...