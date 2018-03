Nuova Nintendo Switch 2 0? Scovata cartella criptata nell’ultimo update

Nintendo sta per annunciare una "Nuova esperienza interattiva" per Switch : Nintendo, dopo i vari titoli presentati durante il Direct Mini, non si ferma e si sta preparando a un altro grande annuncio per Switch previsto per stasera.Stando a quanto riportato dai colleghi di Eurogamer.net, verrà rivelata una "nuova esperienza interattiva" per Nintendo Switch, "appositamente realizzata per i bambini e coloro che sono bambini nel cuore".Il presidente di Nintendo, Tatsumi Kimishima, ha recentemente sottolineato quanto sia ...