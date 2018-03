Maltempo | tennis | slittati a domani i tornei Itf combined

meteoweb.eu

(Di martedì 20 marzo 2018) Il programma dei dueItf, in corso sui campi in terra rossa del Forte Village di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, e’ slittato di 24 ore a causa del. Lo ha reso noto la Federazione italiana. Nel tabellone maschile l’unico italiano gia’ al secondo turno e’ Davide Galoppini, altri otto debutteranno dunque. Il torneo femminile deve ancora ultimare le qualificazioni per i 48 posti: al turno decisivo sono approdate duete italiane, ovvero Federica Di Sarra e Claudia Giovine. Nel main draw, con la prima testa di serie la tedesca Laura Siegemund, numero 72 del ranking mondiale, al via ci sono Giorgia Marchetti, Martina Caregaro e Lucrezia Stefanini, tutte in gara con wild card. L'articoloItfsembra essere il primo su Meteo Web.