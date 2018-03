Da domani Mondiali a Milano con 11 azzurri in gara

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : domani lo short program femminile : Zagitova in cerca della tripletta - Kostner sogna il podio : domani alle ore 10:45, sul prestigioso scenario del Mediolanum Forum di Assago, inizieranno ufficialmente i Campionati del Mondo di Pattinaggio artistico, nuovamente in Italia dopo l’edizione torinese del 2010. La prima gara sarà una delle più attese: scenderanno infatti sul ghiaccio per lo short program le atlete del singolo femminile. Partirà con i favori del pronostico, decisa a conquistare in un solo anno il titolo Europeo, Olimpico e ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : domani lo short program femminile : Zagitova in cerca della tripletta - Kostner sogna il podio : domani alle ore 10:45, sul prestigioso scenario del Mediolanum Forum di Assago, inizieranno ufficialmente i Campionati del Mondo di Pattinaggio artistico, nuovamente in Italia dopo l’edizione torinese del 2010. La prima gara sarà una delle più attese: scenderanno infatti sul ghiaccio per lo short program le atlete del singolo femminile. Partirà con i favori del pronostico, decisa a conquistare in un solo anno il titolo Europeo, Olimpico e ...

Da domani i Mondiali in Canada - 12 azzurri in gara : Esercito/Sport Evolution Skating, , Cecilia Maffei , Fiamme Azzurre, , Nicola Rodigari , C.S. Carabinieri, e Yuri Confortola , C.S. Carabinieri, . " A questo punto della stagione conosciamo molto ...

La Var ai Mondiali di Russia. domani il sì dell'Ifab : A Zurigo il vertice per la decisione finale. Via libera anche alla quarta sostituzione , ma solo ai tempi supplementari,

domani Ifab decide sul Var ai Mondiali : ... dopo oltre due anni di test in diverse parti del mondo , da questa stagione anche in Italia, , venga dato il via libera all'impiego dell'assistenza video par la prossima Coppa del mondo. Il ...

Ciclismo : da domani Mondiali su pista : ROMA, 27 FEB - Scattano domani per concludersi domenica 4 marzo ad Apeldoorn , Olanda, i Mondiali di Ciclismo su pista. Dopo aver vinto tre medaglie nell'edizione 2017, oro di Rachele Barbieri nello ...

Da domani i Mondiali su pista in Olanda : ... su Simone Consonni, che nella rassegna iridata dello scorso anno arrivò quarto nella disciplina olimpica dell'Omnium, e su Marco Coledan, che dopo la prova in Coppa del Mondo a Minsk, è pronto ad un ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia per la sfida di domani con la Romania. Achille Polonara sostituisce Raphael Gaspardo : Vigilia importante in casa ItalBasket. Gli azzurri domani sfideranno la Romania a Cluj-Napoca (ore 18.00) nella quarta partita del girone D delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Il CT Meo Sacchetti ha scelto i 12 giocatori con cui affronterà l’impegno: I convocati dell’Italia per la sfida con la Romania Awudu Abass (1993, 200, A, EA7 Emporio Armani Milano) Paul Stephane Lionel Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia per la sfida con l’Olanda. Meo Sacchetti ha scelto i 12 che giocheranno domani : Come da programma, Meo Sacchetti ha comunicato i 12 giocatori con cui l’Italia affronterà l’impegno di domani sera contro l’Olanda (palla a due ore 20.15), primo impegno della seconda finestra delle Qualificazioni Mondiali 2019. I convocati dell’Italia per la sfida con l’Olanda Awudu Abass (1993, 200, A, 26/61, EA7 Emporio Armani Milano) Paul Stephane Lionel Biligha (1990, 200, C, 19/66, Umana Reyer ...