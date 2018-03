Assolto ex sindaco di Isola Capo Rizzuto Carolina Girasole

Altro flop di Woodcock : Assolto il sindaco di Ischia : Tre settimane in cella, tre mesi e mezzo ai domiciliari. La carica di sindaco di Ischia persa. La gogna mediatica. La carriera politica polverizzata. E le bustarelle? E i favori col colosso delle coop rosse? Non c'è nulla. Per i giudici, l'ex primo cittadino di Ischia Giosi Ferrandino è innocente perché «il fatto non sussiste». I pm Woodcock e Carrano (gli stessi dell'inchiesta Consip, oggi sotto procedimento ...

Woodcock e Sciarelli prosciolti per la soffiata Consip. Assolto sindaco di Ischia inquisito dal pm napoletano : Ferrandino è stato Assolto dal tribunale di Napoli per l'accusa di corruzione nell'inchiesta sugli illeciti negli appalti per la metanizzazione dell'isola. Secondo i giudici il fatto non sussiste

Cpl Concordia - Assolto il sindaco di Ischia : esulta Renzi : A esultare in prima persona per la notizia è il segretario del Pd Matteo Renzi. Giosi Ferrandino, Pd, già sindaco di Ischia è stato assolto nel processo per corruzione su 'Cpl Concordia'. L'ex primo ...

Cpl Concordia - l’ex sindaco di Ischia Giosi Ferrandino Assolto : “Fatto non sussiste” : l’ex sindaco di Ischia Giosi Ferrandino è stato assolto al processo per i presunti illeciti negli appalti per la metanizzazione dell’isola assegnati alla Cpl Concordia. La sentenza è stata emessa dalla I sezione del Tribunale, presidente Francesco Pellecchia. Ferrandino, difeso dagli avvocati Alfonso Furgiuele e Giovanvattista Vignola, è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” da entrambi i capi di imputazione contestati: ...

Cpl Concordia - Assolto da corruzione l'ex sindaco di Ischia Ferrandino : La prima sezione penale del tribunale di Napoli ha assolto l'ex sindaco di Ischia Giosi Ferrandino e l'altro imputato Arcamone, ex dirigente comunale, dall'accusa di corruzione, nell'ambito dell'...

Nonnina-pilota "Sayonara" : l'ex sindaco di Alassio Assolto dal Tribunale di Torino : Assoluzione numero ventinove per Marco Melgrati, ex sindaco di Alassio in predicato per la prossima tornata delle Comunali ed ex consigliere regionale. E' stato prosciolto dalle accuse con formula ...