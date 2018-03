Venti anni di Havaianas | ecco i nuovi modelli delle infradito cult

“Che tempo che fa” – Ventiduesima puntata del 18 marzo 2018 – Laura Pausini e Giovanni Trapattoni tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Ventiduesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventiduesima puntata del 18 marzo 2018 – Laura Pausini e Giovanni Trapattoni ...

“Che tempo che fa” – Ventiduesima puntata del 18 marzo 2018 – Laura Pausini e Giovanni Trapattoni tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Ventiduesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventiduesima puntata del 18 marzo 2018 – Laura Pausini e Giovanni Trapattoni ...

Pd - Gianni Cuperlo : 'Se Mattarella ci chiede di partecipare al governo - no ad AVentino' : Opposizione, opposizione. Un mantra nel Pd disintegrato alle ultime elezioni? Non esattamente. Almeno a sentire uno degli esponenti della minoranza del partito, che all'assemblea aperta del Pd a Roma, ...

Mafalda - eVenti per i 50 anni in Italia : ANSA, - ROMA, 7 MAR - A 50 anni dalla prima pubblicazione in Italia delle strisce dedicate a Mafalda, la bambina indignata e ribelle non ha smesso di stupire e conquistare il mondo. Irresistibile e molto amata dai lettori di tutte le età, fenomeno mondiale del fumetto, creata dall'argentino Joaquín Salvador Lavado, in arte Quino, è pubblicata in 50 paesi, tradotta in 20 ...

Mafalda - eVenti per i 50 anni in Italia : ANSA, - ROMA, 7 MAR - A 50 anni dalla prima pubblicazione in Italia delle strisce dedicate a Mafalda, la bambina indignata e ribelle non ha smesso di stupire e conquistare il mondo. Irresistibile e molto amata dai lettori di tutte le età, fenomeno mondiale del fumetto, creata dall'argentino Joaquín Salvador Lavado, in arte Quino, è pubblicata in 50 paesi, tradotta in 20 ...

Ducati Monster compie 25 anni : tanti eVenti per celebrare l’iconica Naked Ducati : Venticinque anni sono trascorsi da quando il primo Monster ha lasciato la fabbrica Ducati di Borgo Panigale. Dopo la presentazione al pubblico e alla stampa alla fiera internazionale di Colonia "Intermot"...

Marzo 2018 tra anniversari ed eVenti : 1 Marzo Oggi ricorre l’ottantesimo anniversario dalla scomparsa di Gabriele D’Annunzio e il sesto da quella di Lucio Dalla. In questo stesso giorno, nel 1961, la nascita ufficiale del 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, a cui si fa risalire l’origine delle Frecce Tricolori nel nostro paese. Trentacinque anni fa invece, l’uscita dei primi orologi Swatch: dovevano essere una risposta ai modelli tradizionali, quindi ...

Due anni e non sentirli : The Division festeggia l'anniversario e i 20 milioni di giocatori con un mese di eVenti : Ubisoft si appresta a celebrare in grande il secondo anniversario di Tom Clancy's The Division, il TPS che dal lancio, avvenuto l'8 marzo 2016, è riuscito a raggiungere la quota monstre di 20 milioni di giocatori. Il publisher transalpino ha pubblicato un'interessante infografica che mostra questo e altri importati traguardi raggiunti dal gioco, e ha annunciato l'arrivo di quattro eventi Globali che si terranno tutti nel mese di marzo.Per ...

Due anni e non sentirli : The Division festeggia l'anniversario e i 20 milioni di giocatori con un mese di eVenti : Ubisoft si appresta a celebrare in grande il secondo anniversario di Tom Clancy's The Division, il TPS che dal lancio, avvenuto l'8 marzo 2016, è riuscito a raggiungere la quota monstre di 20 milioni di giocatori. Il publisher transalpino ha pubblicato un'interessante infografica che mostra questo e altri importati traguardi raggiunti dal gioco, e ha annunciato l'arrivo di quattro eventi Globali che si terranno tutti nel mese di marzo.Per ...

Maltempo - Termini di nuovo in tilt. Fs : “Il problema è Napoli”. Il tecnico : “Scambi riscaldati? Da anni interVenti a mano” : Trentotto treni cancellati, ritardi superiori ai 150 minuti (quasi 3 ore), partenze posticipate e passeggeri in attesa. Roma Termini è di nuovo in tilt, dopo il caos di lunedì a causa della nevicata che ha imbiancato la Capitale. Questa volta, però – come spiega Ferrovie dello Stato – la colpa non sarebbe dello scalo ferroviario romano ma di quello di Napoli Centrale, su cui è caduta “una quantità di neve superiore del previsto”. “Il sistema a ...

TV - Rai5 : a “Tre città - un secolo” Parigi negli anni Venti : Parigi, anni Venti. L’Europa sta cercando di superare le conseguenze di una guerra mondiale, ma, nonostante la povertà e le difficili condizioni di vita, a Montmartre giovani provenienti da tutto il mondo trovano ispirazione e forza creativa. Lo racconta lo storico dell’arte James Fox nel secondo episodio della serie “Tre città, un secolo”, in onda lunedì 26 febbraio alle 21.15 su Rai5. Mentre George Gershwin compone ‘An American in ...

GIOVANNI CACCAMO/ "Quando vieni investito di positività e luce ne diVenti portatore sano" (Verissimo) : Il cantante siciliano, GIOVANNI CACCAMO, è ospite nella puntata di Verissimo per parlare del suo nuovo album Eterno. Spazio anche alla vita privata e alla sfera sentimentale. (Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 04:12:00 GMT)

Veterano di 88 anni mette in fuga cinque malviVenti che avevano aggredito una donna : Ha sentito una donna urlare e ha notato che cinque uomini la stavano aggredendo. John Nixon, 88 anni, Veterano inglese, allora non c'ha pensato due volte: invece di far finta di niente, si è lanciato sui malviventi, mettendoli in fuga. "La parola paura non rientra nel mio dizionario", ha affermato poi l'anziano, che nella lotta ha messo in pratica le tecniche imparate durante l'addestramento militare. L'episodio è accaduto a ...

Musica e una "montagna" di eVenti in piazza per i 54 anni di Artesina : Artesina festeggia nel weekend il suo 54esimo compleanno: due giorni dedicati a turisti, operatori e abituali frequentatori della località del comprensorio Mondolè Ski. L'appuntamento, nato in ...