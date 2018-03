Torino | tutti i granata sotto esame

Blastingnews

(Di lunedì 19 marzo 2018) Continua il momento negativo della squadra, reduce da 4 sconfitte consecutive, l' ultima ieri in casa contro la Fiorentina, partita persa 2-1. Filotto di 4 sconfitte consecutive cominciato esattamente un mese fa nel derby contro la Juventus. Da quel momento oltre alla sconfitta per 1-0 nel derby contro la Juve, arrivano altre 3 sconfitte, contro il Verona per 2-1, contro la Roma per 3-0 e l' ultima ieri contro la Fiorentina per 2-1 in casa. In questo momento ildeve riuscire a chiudere il campionato dignitosamente, nonostante gli obbiettivi siano sfumati.Se qualche settimana fa le possibilità di un piazzamento europeo erano minime, adesso è proprio impossibile, per questo le ultime partite saranno importanti per il tecnico delWalter Mazzarri per riuscire a capire chi rimarrà al toro e chi andrà via in vista della prossima stagione, dove il toro non può più ...