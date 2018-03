Strage di Cisterna | la doppia vita di Capasso e i vani tormenti di Antonietta

Blastingnews

: Una mamma che voleva solo tenere al sicuro le proprie figlie I MESSAGGI DI ANTONIETTA - VoceDiNapoliWeb : Una mamma che voleva solo tenere al sicuro le proprie figlie I MESSAGGI DI ANTONIETTA - fabioingoio1 : Strage di Cisterna di Latina, il negoziato lungo 8 ore per una tragedia già scritta - InterNapoli : Strage di Cisterna. '#Martina implorava Gesù', la violenza di Capasso #Alessia #Antonietta #CastelloDiCisterna… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Si vantava d'essere uno 'sciupafemmine' Luigi, l'appuntato killer responsabile delladidi Latina. L'uomo che lo scorso 28 ottobre ha sparato alla moglieGargiulo da cui si stava separando, unica scampata alla carneficina, ha ucciso le figlie Alessia di 14 e Martina di 7 anni per poi togliersi la, aveva una. In paese e con gli amici si vantava d'essere un playboy. Traditore seriale Non si faceva alcuno scrupolodi tradire la moglie. D'altra parte era stata sempre questa la sua modalità di intendere e vivere la relazione conGargiulo, fin da quando erano fidanzati. Come raccontato dagli amici alla trasmissione Quarto Grado, l'aveva sempre tradita. Se scoperto chiedeva scusa, certo del fatto che 'Tonia' per amor suo prima, poi per non distruggere la famiglia quando erano nate le figlie, lo perdonava sempre. Si erano ...