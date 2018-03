Stefano a 48 anni scopre di avere un tumore al seno | “Mostro le cicatrici per informare”

Morto Stefano Pellegrini ex attaccante della Roma degli anni 70' : È Morto Stefano Pellegrini, l'ex attaccante della Roma degli anni '70. Aveva 65 anni. Nato a Roma nel 1953, ricorda iul club giallorosso sul suo sito, Pellegrini era approdato nel settore giovanile ...

‘Ndrangheta - l’avvocato De Stefano condannato a 20 anni : “Vertice del direttorio che detta gli indirizzi politici” : Ha retto l’impianto accusatorio del processo Gotha. A Reggio Calabria non c’è solo la ‘Ndrangheta ma anche un direttorio delle cosche che risponde, tra gli altri, al nome dell’avvocato Giorgio De Stefano. Si è concluso con pesanti condanne lo stralcio per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Il gup Pasquale Laganà ha praticamente accolto le richiesta del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo e dei sostituti Stefano Musolino e ...

Stefano (M5S) : Roma - Metro C S.Giovanni aprirà al massimo tra 2 mesi : Stefano: Metro C, stazione S.Giovanni aprirà tra fine marzo e inizio aprile Roma – Il presidente della commissione Mobilita’ di Roma Capitale, Enrico Stefano (M5S), ha rilasciato una dichiarazione.... L'articolo Stefano (M5S): Roma, Metro C S.Giovanni aprirà al massimo tra 2 mesi su Roma Daily News.

“Anche Stefano lo ha fatto…”. Droga all’Isola dei famosi - il fuoco non si spegne. Eva Henger - ancora furiosa per aver rischiato 12 anni di carcere a causa di Francesco Monte e dei suoi vizi - continua a svelare dettagli della controversa vicenda. Il caos è totale : Isola dei famosi, questa faccenda della Droga in Honduras ha generato il putiferio più assoluto. Eva Henger, ospite la scorsa settimana in trasmissione dopo l’eliminazione, ha fatto sapere a tutti che Francesco Monte, quando tutti erano ancora nella villa, ha fumato della Droga. Tanti sarebbero stati i testimoni ma solo lei avrebbe parlato. Quando ha pronunciato la parola Droga tutti in studio sono impalliditi. Alessia Marcuzzi per prima. Che è ...

Stefano De Martino : “Isola? Tre anni fa dissi di no come concorrente”. Alessia Marcuzzi : “Lui mi piace perché…” : Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, ecco le dichiarazioni alla vigilia de L’isola dei famosi 13, in onda su Canale 5 da lunedì 22 gennaio. Alessia Marcuzzi: “Ecco perché ho voluto Stefano De Martino all’Isola dei famosi“ Alessia Marcuzzi racconta al settimanale Chi: “Ho voluto subito Stefano De Martino perché è amato dalle donne, è […] L'articolo Stefano De Martino: “Isola? Tre anni fa dissi di no ...

Stefano Fresi : "Ci sono voluti anni ma ora non confondono più il mio nome" : Per anni è stato confuso con Giuseppe Battiston. Al più era un 'altro' Battiston. Poi Battiston è dimagrito e lui è incappato nella trilogia di Smetto quando voglio . Così Stefano Fresi ha ...