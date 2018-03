ilfattoquotidiano

: Blog | Siracusa, perché una donna sfugga alla violenza è necessario che abbia un reddito - Il Fatto Quotidiano - ANNAQuercia : Blog | Siracusa, perché una donna sfugga alla violenza è necessario che abbia un reddito - Il Fatto Quotidiano - Cascavel47 : Siracusa, perché una donna sfugga alla violenza è necessario che abbia un reddito - Il_Reissimo_ : RT @vincef_: Vengono da paesini di 5.000 anime e si sentono figoni perché sono tra i 5 carini del paese e quando entrano al bar in piazza d… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Un paio di giorni fa l’Independent UK pubblica un articolo – scritto da Amelia Womack, del Green Party – in cui si racconta di quello che sarebbeper per permettere alle donne vittime didi avere salva la vita. Il video che vedete sopra è tratto dallo stesso articolo e mostra quello che in una situazione tipo succede in una coppia in cui lei è vittima didi genere. L’articolo dice che associazioni che lottano contro ladi genere da tempo denunciano la carenza di soluzioni pratiche tant’è che nel 2017, per esempio, 94 donne e 90 bambini non hanno avuto la possibilità di trovare ospitalità presso le case rifugionon c’era posto. Molte donne nella stessa situazione non hanno neppure i soldi per potersi allontanare e cominciare una nuova vita lontane dai partner violenti ed è questa la richiesta fondamentale ...