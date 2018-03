Sicilia : Dipasquale (Pd) - Sgarbi risorsa insostituibile - resti in Giunta : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – “Auspico che Vittorio Sgarbi rimanga al suo posto e che scelga la Sicilia, non accettando di andare a fare il deputato a Roma. Dico questo da deputato d’opposizione perché Sgarbi è una risorsa insostituibile. Sin da subito ho apprezzato la sua nomina come assessore ai Beni culturali. E’ competente e sa come valorizzare e promuovere al meglio il nostro patrimonio monumentale e ...