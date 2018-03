Serie A Lazio-Bologna 1-1 | il tabellino

Serie A : vince il Napoli - pari Lazio : 22.40 Il Napoli sfrutta al meglio l'occasione battendo al San Paolo il Genoa 1-0 e si porta a 2 punti dalla Juve.All'Olimpico solo 1-1 per la Lazio con il Bologna. Napoli-Genoa 1-0 Primo tempo complicato. Allan spreca al 40', poi palo di Insigne (45'). Mertens colpisce il legno (51'), prima del gol gol decisivo di Albiol di testa (72'). Lazio-Bologna 1-1 Botta e risposta tutto nel primo tempo. Rossoblù in vantaggio al 3' con Verdi dopo una ...

LIVE Risultati Serie A - cronaca in tempo reale : Napoli-Genoa e Lazio-Bologna : Foto originale Getty Images © scelta da SuperNews Risultati Serie A Saranno addirittura due i posticipi della ventinovesima giornata di Campionato . Il Napoli e la Lazio sono le due big che ...

Serie A - cambio di orario per Milan-Napoli e il derby Lazio-Roma : La Lega ha disposto la variazione d'orario per gli anticipi e posticipi della 13esima giornata di ritorno di Serie A. L'articolo Serie A, cambio di orario per Milan-Napoli e il derby Lazio-Roma è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - Milan-Inter il 4 aprile. Il derby Lazio-Roma il 15 aprile alle 20.45 : Il derby Milan-Inter , in programma lo scorso 4 marzo e rinviato per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, sarà recuperato mercoledì 4 aprile alle 18.30. Lo ha ufficializzato la Lega ...

Probabili formazioni Lazio-Bologna - Serie A 29^ giornata 18-03-2018 : Si affronteranno nel posticipo serale allo stadio Olimpico di Roma la lazio di Inzaghi ed il Bologna di Donadoni, due squadre dai destini diversi ma alla caccia di tre punti importanti. I biancocelesti dopo il passaggio del turno in Europa League vogliono tornare alla vittoria anche in campionato, che manca da qualche giornata. Il mister è fiducioso che la squadra possa ripetere la prestazione di giovedì anche con qualche elemento stanco, ...

Serie A Lazio - i tifosi citano i direttori di gara per l'espulsione di Immobile contro il Torino : ROMA - Undici tifosi della Lazio hanno presentato una citazione davanti al giudice di pace in reLazione all'espulsione dell'attaccante biancoceleste Ciro Immobile durante la partita dell'11 dicembre ...

Moviola Serie A - Lazio ancora penalizzata : biancocelesti furiosi - scelte giuste in Genoa-Milan : Moviola SERIA A – E’ andata in scena la 28^ giornata del campionato di Serie A, importante indicazioni per le zone alte e basse della classifica ma a fare sempre molto discutere sono le scelte arbitrali. ancora penalizzata la Lazio di Simone Inzaghi, Immobile va giù per un contatto con Ceppitelli prima e Barella dopo, l’arbitro non fischia e sbaglia. In Crotone-Sampdoria giusto assegnare il penalty per i calabresi, in ...

Video/ Cagliari Lazio (2-2) : highlights e gol della partita (Serie A 28^ giornata) : Video Cagliari Lazio (2-2): highlights e gol della partita valida per la 28^ giornata di Serie A. Gli isolani passano due volte ma si fanno riprendere, Immobile pareggia al 95' minuto.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:00:00 GMT)

Cagliari Lazio 2-2 - Giornata 28 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] : Un gol di tacco di Immobile nel recupero salva la Lazio a Cagliari. Un pari che conferma il momento non brillantissimo dei biancocelesti. L'articolo Cagliari Lazio 2-2, Giornata 28 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A : Cagliari-Lazio 2-2 - Crotone-Sampdoria 4-1 - Bologna-Atalanta 0-1 - Sassuolo-Spal 1-1 : ROMA - Non c'è storia all'Ezio Scida, dove il Crotone dà spettacolo e stende la Sampdoria con un pesante 4-1. A Bologna , l' Atalanta conquista tre punti preziosi in chiave europea. Finisce 1-1 il ...