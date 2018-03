La fine atroce di Mariam diventa un caso internazionale

Imbavagliato e affogato : l'atroce fine del cane trovato morto sul lungomare di Cefalù : Chiunque sia stato ha deciso per il cane, apparentemente un alano di colore bianco e nero, di fargli fare una fine atroce: gli ha avvolto la testa con un panno, lo ha legato con un cordino e una catena per assicurarsi che non...