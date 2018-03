La classifica dei 5 video più popolari su YouTube a febbraio

Lazio - Inzaghi : 'classifica bugiarda : episodi sotto gli occhi di tutti - ci mancano dei punti' : Dopo la qualificazione ai quarti di Europa League, la Lazio ritrova il campionato. Alla vigilia della sfida in casa con il Bologna, in programma domani sera all'Olimpico, il tecnico della Lazio, ...

Smartphone pericolosi per la nostra salute - la classifica dei device da evitare - : Lo sappiamo da un bel po' di anni, ma uno dei miracoli della tecnologia è stato quello di riuscire a superare anche la scienza, soprattutto quando è accompagnata da trend e riscontri economici ineguagliabili. Dopo la lista stilata da Forbes torna però d'attualità il dibattito intorno agli Smartphone pericolosi , i ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica dei tempi di oggi (9 marzo). Kimi Raikkonen al comando - le Mercedes lavorano sul passo gara : Si è conclusa l’ultima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona. Sul circuito del Montmelò la giornata conclusiva di prove ha premiato Kimi Raikkonen: il finlandese della Ferrari ha registrato il miglior tempo spingendosi fino a 1:17.221 su gomme hypersoft, la mescola più morbida a disposizione. La Rossa ha chiuso con un vantaggio notevole nei confronti dell’ottimo Fernando Alonso su McLaren (1:17.981, hypersoft) e della Renault ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica dei tempi di oggi (8 marzo). Sebastian Vettel al comando - le Mercedes inseguono : Sebastian Vettel ha realizzato il miglior tempo nella penultima giornata di Test di F1 a Barcellona. Il tedesco si è scatenato al volante della sua Ferrari e ha scaldato tutti i tifosi percorrendo una mole esorbitante di giri e fermando il cronometro su un notevole 1:17.182, crono ottenuto con le hypersoft. La mescola più leggera proposta dalla Pirelli si sposa a meraviglia con la Rossa che ha svolto anche un lungo lavoro sul passo gara e che ha ...

classifica Tirreno-Adriatico 2018 : Damiano Caruso in testa dopo la prima tappa. Chris Froome il migliore dei big : Questa la Classifica generale della Tirreno-Adriatico 2018 al termine della prima tappa. Damiano Caruso è al comando dopo aver vinto la cronosquadre insieme alla sua BMC. Chris Froome è invece il migliore dei big, con un buon vantaggio su Tom Domoulin, più attardati Vincenzo Nibali e Fabio Aru. Classifica Tirreno-Adriatico 2018 (dopo LA prima TAPPA): CICLISTA NAZIONE SQUADRA TEMPO/DISTACCO Damiano ...

Tirreno-Adriatico 2018 : la classifica dei big e tutti i distacchi. Chris Froome al comando - Nibali e Aru attardati : La cronosquadre svoltasi oggi a Lido di Camaiore ha aperto la Tirreno-Adriatico e ha già segnato in parte la classifica generale. La maglia azzurra è finita sulle spalle di Damiano Caruso ma i distacchi sono già rilevanti tra i big che possono puntare alla vittoria finale. Chris Froome, infatti, è il migliore dei big (ha pagato nove secondi da Caruso) e ora ha 16” di margine su Tom Dumoulin: questo è il distacco accumulato dal capitano ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica dei tempi di oggi (7 marzo). Daniel Ricciardo in testa - Hamilton e Bottas inseguono. Vettel e Raikkonen nascosti : Daniel Ricciardo ha firmato il miglior tempo nella giornata odierna di Test di F1 a Barcellona. Sul circuito catalano, l’australiano della Red Bull ha firmato un rilevante 1:18.407 montando le hyper-soft, la mescola più morbida fornita dalla Pirelli. Con la gomma più prestazionale ha fatto la differenza nei confronti delle due Mercedes: Lewis Hamilton si è fermato a 1:18.400 mentre Valtteri Bottas non è andato oltre 1:18.560, entrambi su ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica dei tempi di oggi (6 marzo). Sebastian Vettel piazza il miglior tempo - Bottas e Hamilton alle spalle : Sebastian Vettel ha ottenuto il miglior tempo nella giornata odierna di Test di F1. A Barcellona, dove è incominciata la seconda tranche di prove dopo quella complicata della scorsa settimana, il tedesco della Ferrari ha piazzato un rivelante 1:20.396, tempo ottenuto in mattinata su gomme medie. La Rossa è letteralmente volata e ha fatto la differenza infliggendo due decimi di distacco alla Mercedes di Valtteri Bottas (1:20.596, soft) e tre alla ...

Oscar 2018 : la classifica dei trailer più visti su Youtube svela i vincitori : Alla (quasi) vigilia della 90°edizione dei premi più importanti del cinema, la classifica di Youtube rimescola in parte le carte. La piattaforma di video più famosa al mondo ha analizzato i dati di visualizzazione dei trailer delle nove pellicole in lizza nella categoria Miglior Film degli Oscar 2018. Il risultato presenta non poche sorprese, rispetto ai pronostici. Al primo posto spicca la pellicola storico-bellica di Christopher Nolan, che a ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica dei tempi della quarta giornata. Lewis Hamilton scatenato - Sebastian Vettel collauda la Ferrari : A Barcellona si è disputata la quarta giornata dei Test di F1. Al Montmelò si è conclusa la prima tranche di Test, si tornerà in pista settimana prossima per altri quattro giorni di prova, gli ultimi prima dell’inizio del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito catalano abbiamo assistito alla prova di forza di Lewis Hamilton che si è scatenato: il Campione del Mondo ha siglato un perentorio 1:19.333 con le gomme medie dando una risposta ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati della terza giornata e la classifica dei tempi. Fernando Alonso firma l’unico crono : La neve ha completamente rovinato la terza giornata di Test di Formula Uno a Barcellona. Al Montmelò la mattinata è stata caratterizzata dalla pista totalmente imbiancata. Il semaforo verde è stato acceso alle ore 12.00 ma l’unico giro cronometrato è stato di Fernando Alonso, firmato a 13 minuti dal termine: un altissimo 2:21. Altri quattro piloti si sono limitati a un installation lap, gli altri sono rimasti ai box. Di seguito la ...

