Facebook giù in Borsa dopo lo scandalo Cambridge Analytica

Pokémon GO aggiunge il log-in tramite Facebook : Niantic vuole provare a dare una marcia in più a Pokémon GO, forse nel tentativo di aumentarne il numero di giocatori, aggiungendo la possibilità di accedere tramite l'account Facebook. L'articolo Pokémon GO aggiunge il log-in tramite Facebook proviene da TuttoAndroid.

Facebook aggiunge le chat video a Messenger Lite : Messenger Lite, la versione alleggerita e ridotta dell'applicazione di messaggistica di Facebook, riceve un aggiornamento che introduce il supporto alle chat video, acquisendo quindi le capacità della versione completa. L'articolo Facebook aggiunge le chat video a Messenger Lite è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Un leghista a testa in giù : l'inquietante post su Facebook : Nel pieno della campagna elettorale emerge un post inquietante sul profilo del già noto Francesco Emilio Giordano, condannato a 30 anni e 8 mesi, in appello divenuti 21 anni, per l’omicidio di Walter Tobagi; pena finita di scontare nel 2004 e oggi a capo di “Potere al Popolo”.Lo scorso 11 febbraio infatti Giordano pubblicava una locandina raffigurante il candidato milanese della Lega, Massimiliano Bastoni, a testa ...

Facebook aggiunge le emoji alle foto profilo di Messenger : Sad Cinemino? Birretta? Qualsiasi altra attività declinabile in un diminutivo e/o vezzeggiativo, sarà quella che potreste comunicare con una semplice emoji sul vostro profilo Messenger, in modo da far sapere ai vostri contatti cosa avete bisogno di fare. Lo stesso vale per gli stati d’animo. Come confermato a TechCrunch, dopo uno spoiler di WABetaInfo e l’immancabile post di Matt Navarra, è in fase di test “la possibilità per ...

Facebook sta testando un pulsante per lasciare un giudizio negativo - ma non è un dislike : Facebook ha confermato di aver iniziato un test, ristretto a un numero limitato di pagine pubbliche, nel quale gli utenti potranno lasciare un giudizio negativo, in particolare in merito a commenti inappropriati, incivili o fuorvianti. Non si tratta quindi di un dislike (Non mi piace). L'articolo Facebook sta testando un pulsante per lasciare un giudizio negativo, ma non è un dislike è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Le buone azioni riusciranno ad "aggiustare" Facebook? : Lo ha detto Mark Zuckerberg: “Dobbiamo aggiustare Facebook”. Lo ha ribadito anche agli analisti dopo la diffusione dei dati trimestrali: “Il fattore più importante nel nostro business non sarà mai il tempo speso sulla piattaforma ma la qualità della conversazione e delle connessioni”. Certo, lo ha detto proprio quando il tempo speso è calato. E le scelte per la gestione di fake news e ingerenze ...

Su Facebook un'altra immagine shock contro la Boldrini : "Giustizia per Pamela barbaramente uccisa" : Solo due giorni fa era stato identificato l'autore di un altro fotomontaggio truculento, che ritraeva la Presidente della Camera sgozzata

Credibilità del giornalismo - fake news e la giuria popolare di Facebook : Quando si dice il rimedio peggiore del male: se il problema sono le fake news, l'informazione truffaldina, la propaganda politica che gli utenti diffondono sul social network, come può essere che ...

Zuckerberg : "Nel 2018 mi impegnerò per aggiustare Facebook" : Lo scorso due ottobre, giorno dello Yom Kippur, Zuckerberg, che è di religione ebraica, aveva chiesto scusa se Facebook ha contribuito a rendere il mondo un posto peggiore, più disunito e in ...