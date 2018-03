Don Peppino Diana morto martire per l' amore del suo popolo

Blastingnews

: Don Pep­pi­no, è si­ci­lia­no il #barbiere più an­zia­no d’I­ta­lia: «Con­ti­nue­rò a la­vo­ra­re fino a 115 anni».… - sicilianpost : Don Pep­pi­no, è si­ci­lia­no il #barbiere più an­zia­no d’I­ta­lia: «Con­ti­nue­rò a la­vo­ra­re fino a 115 anni».… - DeuringerEnrico : RT @a_bassolino: 19 marzo 1994: a Casal di Principe viene ucciso dalla camorra Don Peppino Diana perché per amore del suo popolo non taceva… - LuisaRuberti : @repubblica GRAZIE DON PEPPINO, X IL CORAGGIO CHE HANNO AVUTO TANTE PERSONE COME TE. SONO MORTE?! SI SONO MORTE MA, VIVI PIÙ CHE MAI... -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Oggi ricorre l'anniversario dell'uccisione di Don Giuseppe(1958 - 1994) - da tutti conosciuto come Don, il sacerdote anti-camorra che ventiquattro anni fa perse la vita per mano dei clan camorristici di Casal di Principe (piccolo centro del casertano) che tanto strenuamente combatteva. Il racconto della morte Sono le sette di mattina di un giorno di marzo come questo, il 19 di ventiquattro anni or sono, il 19 marzo 1994. Benché sia sabato, Don Giuseppesi è svegliato presto, all'alba come sempre, per officiare la celebrazione eucaristica. E' il suo onomastico. Viene barbaramente assassinato nella sacrestia della chiesa di San Nicola di Bari a Casal di Principe. Cinque proiettili, tutti a segno: 2 alla testa, 1 al volto, 1 alla mano e un altro al collo. Donmuore all'istante. Una Beretta semiautomatica calibro 7.65 silenziata spara a 20 centimetri dalla sua ...