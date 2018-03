Dimmi come giochi e ti dirò chi sei

Dimmi come parli... - il dialetto - : Sulla piattaforma video più popolare del mondo sono stati pubblicati 40 brevi filmati: ognuno spiega un termine o un modo di dire, con uno stile divertente e scherzoso. Tutto questo grazie alla ...

Dimmi come parli... (il dialetto) : Il Paese dei campanili è anche quello dei dialetti. Delle lingue popolari che cambiano a volte radicalmente anche a distanza di pochissimi chilometri e che custodiscono un patrimonio storico e culturale antichissimo. Eppure per moltissimi decenni i dialetti sono stati dimenticati, accantonati come fossero un'onta. Progressivamente hanno cominciato a sparire dalle strade, dagli ambienti di lavoro, dalle famiglie. «È successo ...

“Dimmi di che segno sei e ti dirò come ti piace farlo”. Sesso e segni zodiacali : wow… Quante sorprese! Le nostre posizioni preferite a letto sono influenzate dagli astri : i dettagli segno per segno : Anche le proprie scelte intime sarebbero influenzate dall’astrologia. Ogni segno zodiacale ha la propria posizione sessuale preferita. Vediamo se vi ci rispecchiate. Partiamo dall’Ariete: Seduti. L’ariete è un segno incredibilmente passionale, che dimostra sia con i gesti che con le parole il suo desiderio. Fare Sesso seduti, anche su una semplice sedia, è una delle cose che lo fa impazzire: ha la possibilità di guardare negli occhi ...

Dimmi che segno zodiacale sei e ti dirò come truccarti : Ad annunciarlo per primo è stato il magazine di tendenze “PopSugar“: il marchio di makeup Bite Beauty ha lanciato una linea di rossetti ispirati allo zodiaco, con proposte di colore pensate su misura per ciascun segno. LEGGI ANCHEL'Oroscopo beauty del 2018 L’idea è decisamente interessante e destinata a far parlare di sé per tutto l’anno: ogni mese, infatti, l’azienda svelerà una nuance di lipstick, in accordo con ...

Stile da futura mamma : Dimmi che celeb (incinta) sei e ti dirò come vestirti col pancione : Sexy, bellissime, con Stile da vendere, nonostante il pancione da 6 mesi e più di gravidanza. Ma come fanno? È la domanda che sorge spontanea quando vediamo le celebrity incinta sul red carpet e nelle foto dei paparazzi, perfettamente a loro agio nonostante la taglia un filo più «ingombrante» del solito. LEGGI ANCHECoco Rocha: in passerella con il pancione (e la figlia!) Certo, per molte quando si è alla fine della gravidanza il look è – ...