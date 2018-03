Cnel immortale Il Governo lo resuscita | pronte 48 nomine

huffingtonpost

(Di lunedì 19 marzo 2018) L'riprende nuovamente vita. Si ricompone il parlamentino del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che doveva essere abolito con il referendum del dicembre 2016, ma fu salvato dalla vittoria dei "No".Il presidente Tiziano Treu sarà presto affiancato da 48 consiglieri indicati dai sindacati e dalle associazioni datoriali. Sono 7 rappresentanti della Cgil, 6 di Confindustria e della Cisl, 3 della Uil e altri. Mercoledì il Cdm è chiamato a dare il via libera alleche costituiranno l'Assemblea.In realtà i 48 sono in lista d'attesa da 9 mesi. Complicazioni sono sorte perché diverse associazioni mai entrate nelhanno chiesto di essere rappresentate: le richieste di posti hanno superato quota 100 rispetto ai 48 disponibili. E per entrare nella splendida cornice di Villa Lubin, la sede dell'organo costituzionale, la ...