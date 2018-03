AG | auto finisce nel Reno | davanti agli occhi della proprietaria

Incidente a Milano - auto sbanda e finisce contro un muro : morta una donna : Incidente morta le intorno alle 13.30 di oggi in via del Cardellino, a Milano . Una Opel Karl blu si è schiantata contro il muretto dell'ingresso posteriore del Vodafone Village. A bordo della vettura,

Incidente mortale a Milano - auto sbanda e finisce contro un muro : morta una donna : Incidente morta le intorno alle 13.30 di oggi in via del Cardellino, a Milano . Una Opel Karl blu si è schiantata contro il muretto dell'ingresso posteriore del Vodafone Village. A bordo della vettura,

Roma - si apre voragine sulla Gianicolense : auto in sosta ci finisce dentro : Una voragine si è aperta nella notte lungo la circonvallazione Gianicolense a Roma, coinvolgendo due auto in sosta. In particolare, una macchina è in parte sprofondata nella maxi buca ampia circa tre metri. Non risultano esserci feriti e l’area è stata transennata dai vigili del fuoco. L'articolo Roma, si apre voragine sulla Gianicolense: auto in sosta ci finisce dentro proviene da Il Fatto Quotidiano.