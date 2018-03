Trova un piccolo tesoro nel parco e lo consegna

“Aiutateci a Trova rlo” - appello disperato della mamma : tutti i dettagli di una vicenda che sta allarmando un’intera comunità. La sua macchina è stata ri Trova ta - ma di lui non c’è traccia : ogni piccolo dettaglio può essere importante : L’ appello ormai si sta diffondendo rapidamente, anche grazie ai social che almeno in questi casi sono utilissimi, già perché si sta cercando un ragazzo scomparso. “Sono le 4 del mattino e sto aspettando che mio figlio entri da quella porta” è l’ appello disperato di Laura Lamaletto, mamma di Alessandro Neri, il giovane è scomparso da Spoltore (Pescara) lo scorso 5 marzo, a bordo della sua Fiat Cinquecento. ...

Catania - sequestrano bimbo di 5 anni per un debito/ Ultime notizie : arrestati due romeni - riTrovato il piccolo : Catania, sequestrano bimbo di 5 anni per un debito. Le Ultime notizie: arrestati due romeni, ritrovato il piccolo. Il padre doveva loro tremila euro. La ricostruzione del caso(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 18:10:00 GMT)