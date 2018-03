: Matteo Salvini: “Non mi siedo in un Consiglio con Renzi e la Boschi” - LegaSalvini : Matteo Salvini: “Non mi siedo in un Consiglio con Renzi e la Boschi” - TgLa7 : Elezioni. #Salvini: La mia priorità non è tornare ad elezioni. Farò di tutto per dare agli italiani un governo sta… - anna29723176 : RT @TgLa7: Elezioni. #Salvini: La mia priorità non è tornare ad elezioni. Farò di tutto per dare agli italiani un governo stabile e coeren… -

"La mianon è tornare a votare, anche se non ne ho paura perché la Lega non potrà che crescere". Lo ha detto il segretario. "Farò di tutto per dare agli italiani unserio, stabile e coerente, che risolva i problemi del lavoro e vada in Europa a farsi rispettare", aggiunge.Sull'affermazione del Pd di non ritirarsi sull'Aventino,dice: "Spero diano una mano a far ripartire questo Paese". Per le presidenze delle Camere occorre "qualche giorno di pazienza".(Di domenica 18 marzo 2018)