L' avvertimento di Maroni a Salvini | Se fai il Governo con i 5 Stelle | a rischio le

(Di domenica 18 marzo 2018) "Tecnicamente" unLega-Cinque"è possibile con i numeri sì ma penso che sia una missione impossibile e non per chi comanda tra i due, ma per un'incompatibilità tra i due programmi e per le conseguenze che l'alleanza tra Lega e Cinqueavrebbe sulla coalizione di centro destra. Sicurezza e reddito di cittadinanza sono due principi inconciliabili: su questo c'è una insuperabile difficoltà nel rapporto tra la Lega e il M5S". Lo afferma l'ex governatore della Lombardia, il leghista Robertoa "Mezz'ora in più" su Rai 3 aggiungendo che i programmi "sono incompatibili". E aggiunge: "UnLega-M5S romperebbe l'alleanza di centrodestra e metterebbe in crisi i governi regionali e quelli locali"."Con le larghe intese il centrodestra si salverebbe e si potrebbe andare a votare assieme alle europee: rispetto al Rosatellum ...