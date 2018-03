Web tax | Usa contrari a misura Ue | sale tensione commerciale

Web tax europea fino al 5% - il confronto con quella italiana : Nel mirino finiscono allora i vari Google, Facebook, Twitter e Instagram, ma anche Amazon, Airbnb e Uber, solo per citare i player più noti.

Roma taxi Web strumento agile e immediato : Velocizzare i servizi a disposizione dei tassisti e degli utenti attraverso una nuova e più veloce piattaforma web che permetta

Commercio : Ascom Padova - altro che dazi - serve parità trattamento fiscale su Web tax (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Si tratta comunque – puntualizza il presidente dell’Ascom – di somme che, per quanto rilevanti in termini assoluti, sono ridicole in termini di rapporto ai volumi sviluppati in questi anni. Non possiamo, quindi, che salutare con favore l'introduzione nel sistema fiscale

Commercio : Ascom Padova - altro che dazi - serve parità trattamento fiscale su Web tax (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Il danno – continua Bertin – è doppio: da un lato consente ai grandi operatori mondiali dell’e-commerce di operare con un vantaggio competitivo non indifferente nei confronti del Commercio “classico” visto che i loro prodotti vengono venduti quasi esentasse e dall’altro

Commercio : Ascom Padova - altro che dazi - serve parità trattamento fiscale su Web tax : Padova, 12 mar. (AdnKronos) – “Lo spauracchio, adesso che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di intraprendere questa strada, si chiama dazio. Ma c’è un altro problema, che ai più sembra sfuggire, che sta mettendo in seria difficoltà l’intero sistema Paese ed è quello delle transazioni esentasse (o quasi) realizzate dai colossi del web”. A lanciare l’allarme è il presidente di Ascom- ...

Campidoglio - al via semplificazione processi amministrativi con progetto piattaforma Taxi Web : Velocizzare i servizi a disposizione dei tassisti e degli utenti attraverso una nuova e più veloce piattaforma web che permetta all’Amministrazione di gestire il trasporto pubblico non di linea. Questo l’obiettivo del progetto Taxi web, sviluppato da Roma Servizi per la Mobilità (Rsm), che offrirà agli operatori uno strumento agile e immediato, riducendo al minimo […] L'articolo Campidoglio, al via semplificazione processi amministrativi ...

Web tax europea fino al 5% - il confronto con quella italiana : Nel mirino finiscono allora i vari Google, Facebook, Twitter e Instagram, ma anche Amazon, Airbnb e Uber, solo per citare i player più noti.

Web tax più vicina : Non è un braccio di ferro ma un negoziato che rifugge da due estremismi: penalizzare l'economia digitale e alimentare le posizioni dominanti dei colossi della Rete. In Commissione europea si sta trovando un'intesa su una linea mediana, a metà strada.La versione di web tax che verrà ufficializzata il 21 marzo recepisce le aspettative degli Over the top, ma anche degli altri operatori della filiera di produzione e ...

Web tax - Lotito - FacilityLive - : "Soluzione giusta per l'Italia" : Il prossimo 21 marzo la Commissione europea presenterà la sua proposta per avere norme comuni sulla tassazione dei profitti delle multinazionali derivanti da attività legate all'economia digitale. "...

Web tax - fiscalità sui GAFAM in una direttiva UE imminente : Una web tax compresa tra il 2% e il 6% del fatturato Nell'ultima riunione dell'Ecofin , Consiglio Economia e finanza composto dai Ministri delle finanze degli stati membri, tenutosi a Tallinn a ...

"Serve una Webtax per i giganti della rete" Appello al vertice G20 per un piano globale : L'Appello è contenuto in una lettera sottoscritta da cinque ministri dell'Economia dell'Ue , Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna, , e i due commissari europei Dombrovskis e Moscovici. Il ...

Web tax - cinque ministri del G20 : 'Trovare soluzioni internazionali' : ... hanno inviato una lettera alla presidenza argentina per porre l'accento sulla necessità di affrontare una approfondita discussione sul tema della tassazione dell'economia digitale. Nella lettera i ...