Uccisa da colpi di pistola sparati da più persone quando era insieme all' amante

Donna Uccisa a colpi di pistola in testa da più persone mentre era in auto con l'amante : Misterioso delitto nella notte nel reggino: la vittima si chiama Fortunata Fortugno e aveva 48 anni. Con lei appartata in auto un boss locale, Demetrio Lo Giudice, rimasto ferito a un braccio. Nessuna pista esclusa: dal delitto passionale all'errore: il vero obiettivo del commando forse era l'uomo.

Il 27 luglio 1988 Judith Barsi la reginetta della tv americana, fu trovata morta nel suo letto con un colpo di pistola alla testa. A fare fuoco prima contro di lei e poi contro la moglie Maria, fu proprio suo padre, Joseph Barsi, un uomo violento e abusante. Per anni il pubblico americano li aveva creduti la famiglia perfetta.

Due coltellate al torace, nella parte bassa e a destra, coltellate che sono arrivate fino alla regione del fegato. Non quindi una overdose. Così è morta Pamela Mastropietro, la 18enne romana che si era allontanata lunedì 29 gennaio dalla comunità di Corridonia ed aveva raggiunto la vicina Macerata e lì, alla ricerca di eroina, aveva incontrato i suoi carnefici. Uccisa in un appartamento, poi fatta a pezzi e in quel modo bestiale abbandonata in ...

"Due colpi di arma da punta e taglio penetrati alla base del torace a destra quando la vittima era ancora in vita". E' la causa della morte della 18enne di Roma, indicata nelle valutazioni medico legali preliminari e tossicologiche.

Ragazza Uccisa a Milano - il tranviere fermato : "Accoltellata dopo che aveva cercato di colpirmi" : Il racconto alla pm: "Le ho rigirato contro l'arma che aveva in mano". Il 39enne Alessandro Garlaschi è in stato di fermo

Omicidio in strada a Napoli. Omicidio San Giovanni a Teduccio E' il primo Agguato di matrice camorristica del 2018 quello avvenuto ieri sera, in via dell'Alveo artificiale, nel 'Bronx' di San Giovanni a...

