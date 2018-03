Tariffe : nel 2017 sono tornati a crescere acqua - poste e treni : Invertita la tendenza degli ultimi due anni: più cari i servizi pubblici per il rincaro delle materie prime e il per blocco delle tasse locali imposto dal governo

Tariffe : Cgia - cresciute nel 2017 : ANSA, - VENEZIA, 17 MAR - Nel 2017 le Tariffe pubbliche sono tornate a crescere, invertendo la tendenza che si era registrata nei due anni precedenti. Tranne i servizi telefonici , -0,8%, , tutte le ...

Tariffe - Cgia : nel 2017 sono tornati a crescere acqua - poste e treni : Rincaro delle materie prime e enti locali spinti a far cassa con le proprie multiutility sono alla base degli aumenti delle Tariffe dei servizi pubblici, in particolare acqua, poste e treni, ...

Tariffe - Cgia : nel 2017 tornati a crescere acqua - poste e treni : Rincaro delle materie prime e blocco delle tasse locali imposto dal governo, che hanno spinto gli enti sul territorio a far cassa con le proprie multiutility, sono alla base degli aumenti delle ...

Bollette - treni - poste & co : nel 2017 Tariffe in crescita : MILANO - treni, poste, Bollette di gas e energia e tanti altri. Nel 2017, dopo due anni di cali, le tariffe sono ricominciate a salire, come messo in evidenza anche dalla ripresa dell'inflazione. È ...

Cgia : nel 2017 aumenti Tariffe treni - acqua e servizi postali : Ad eccezione dei servizi telefonici, tutte le altre 9 voci analizzate dall'Ufficio studi della Cgia sono aumentate: trasporti ferroviari, acqua, servizi postali, 'energia elettrica, gas, pedaggi, taxi, rifiuti e trasporti urbani

Trump : “Mi ricandido nel 2020”. E minaccia l’Europa : “Giù le Tariffe - o tassiamo le auto” : Donald Trump minaccia la Ue di tassare le auto europee e altri prodotti se non abbasseranno le loro tariffe. Intanto la Cina avverte il presidente americano: "Non vogliamo una guerra, ma ci difenderemo".Continua a leggere

Trump : 'Mi ricandido nel 2020 - ecco il mio slogan'. E minaccia l'Europa con un tweet : 'Giù le Tariffe - o tassiamo le automobili e altri ... : Incontrando oggi a Bruxelles il rappresentante Usa per il commercio estero Robert Lighthizer, insieme al ministro giapponese dell'economia Hiroshige Seko, la Commissaria Ue al Commercio Cecilia ...

Trump : "Mi ricandido nel 2020 - ecco il mio slogan". E minaccia l'Europa con un tweet : "Giù le Tariffe - o tassiamo le automobili e altri prodotti" : Donald Trump ha rivelato che il suo slogan della campagna elettorale 2020 sarà 'keep America great' ('Manteniamo grandi gli Stati Unitì) perché l'attuale...

Bollette telefoniche - l’Antitrust manda la Finanza nelle sedi degli operatori. Nel mirino presunte intese sulle Tariffe : Il nucleo speciale antitrust della guardia di Finanza sta svolgendo attività ispettiva con acquisizione di documenti presso i principali operatori di telefonia e nella sede Assotelecomunicazioni di Roma. Le verifiche, richieste dall’Autorità garante concorrenza e mercato, riguardano possibili intese non autorizzate tra operatori sulle tariffe, che avrebbero limitato la concorrenza. L’Antitrust punta ad accertare se le società abbiano ...

Device e servizi inclusi nelle Tariffe mobile : quanto valgono? : L’ultimo studio di Sostariffe.it in tema di offerte di telefonia mobile si concentra, in modo particolare, sulle tariffe che includono …

Ritorno a Tariffe telefoniche mensili - spunta un danno in più : meno traffico incluso nel canone : Questo l'abbiamo scritto nell'articolo di cui sopra e siamo stati anche i primi a sospettare che sarebbe andata così (in un articolo di dicembre http://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/...