Severo e Irene si mettono insieme? Nuova coppia del Segreto | anticipazioni spagnole

gossippiu

(Di sabato 17 marzo 2018)si? Non è stato per niente facile peraccettare la morte di sua moglie Candela, ma si aprirà un nuovo capitolo della sua vita, durante il quale comincerà a sperare di poter esseremente felice. Porterà sempre nel suo cuore il lutto della sua amata, anche se, proprio in quel cuore, si farà a poco a poco spazio un'altra donna:, che era giunta a Puente Viejo per parlare conSantacruz di suo figlio Carmelito, e che poi si ritroverà a provare un sentimento non meglio identificabile per quell'uomo e invece un amore smisurato per la tenera creatura, per il figlio di Candela.Ledelci rivelano checapirà che potrebbe essere una compagna perfetta per lui quando Carmelito avvertirà fortissima la mancanza di quella donna che aveva concepito come la sua unica mamma: capendo che suo figlio non si sarebbe ...