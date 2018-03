Gli speaker smart Como Audio arrivano anche in Italia

Ecco Gli speaker per PC Gaming G560 e la tastiera meccanica G513 targati Logitech G : Logitech G, brand di Logitech, annuncia oggi due nuovi prodotti esclusivi della gamma di periferiche Gaming ad alte prestazioni: gli speaker per PC Gaming Logitech G560 e la tastiera meccanica per Gaming Logitech G513.I dettagli dal comunicato ufficiale:I nuovi speaker per PC Gaming G560 di Logitech rappresentano il primo sistema audio, interamente dedicato al Gaming, dotato dell'avanzata G LIGHTSYNC™, l'esclusiva tecnologia in grado di ...

Spotify sta attualmente testando con un gruppo ristretto di utenti, una nuova funzione di ricerca vocale che apre la strada al supporto per i nuovi speaker intelligenti, mercato nel quale potrebbe perfino debuttare.

Ad esempio il prezzo di Amazon Echo Show, altoparlante intelligente con display touchscreen da 7 pollici e supporto a videochiamate e streaming musicale, ha un prezzo di circa 200 '.

Con un paio di settimane di anticipo rispetto alla presentazione che si terrà al Mobile World Congress 2018, trapelano i possibili prezzi e le caratteristiche tecniche di Huawei Mediapad M5 e M5 Pro, insieme a quelle legate a uno speaker Bluetooth chiamato SoundStone.

Usa, bufera su speaker Camera per un tweet sul taglio delle tasse

La sensazione diffusa che il 2018 continuerà quanto visto nel 2017 è confermata dalla lista pubblicata da Google, in cui sono elencati i produttori che quest'anno lanceranno uno o più altoparlanti

BoomBottle MM è un altoparlante che non ha solo l'aspetto di una bottiglia ma ha anche integrato un apribottiglie. Scopriamo insieme le sue feature

Grazie a Qualcomm Gli speaker di Cortana potranno essere più numerosi : Il mercato degli speaker intelligenti ovvero dotati di assistenti vocali è in crescita e nell’immediato futuro è destinato ad aumentare ancora di più in maniera sensibile. Tuttavia, mentre Google con Assistant e Amazon con Alexa stanno davvero facendo un gran lavoro con tanti investimenti e partnership con OEM importanti, Cortana sembra ancora essere indietro rispetto ai suoi rivali. Al momento infatti è supportato da solo uno speaker, ...