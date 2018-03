Amici 17 | chi è Einar | il primo allievo ammesso al serale

Concorrenti ammessi serale di Amici 17/ Chi sono : Valentina Verdecchi si unisce a Lauren e Einar? : Chi accederà al serale di Amici 17? La diretta di questo pomeriggio potrebbe aprire la porta ai primi nomi dei ragazzi che quest'anno vedremo nell'ultima fase(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 16:05:00 GMT)

Amici - Maria De Filippi legge una lettera in studio ed Einar scoppia in lacrime : 'Ecco a chi è indirizzata...' : lacrime in diretta ad Amici . Nel corso della puntata in onda oggi pomeriggio Maria De Filippi legge le lettere scritte dai ragazzi in cui raccontano se stessi e parlano del serale. La prima è quella ...

Einar e Carmen Ferreri in sfida per il Serale di Amici : chi ha vinto : Carmen Ferreri battuta da Einar ad Amici 17 Durante la puntata di oggi di Amici 2018 Paola Turci ha voluto mettere in sfida Einar e Carmen Ferreri, proponendo alla produzione del programma di mandare al Serale chi vincesse la gara. Secondo la professoressa di canto è necessario infatti smuovere qualcosa, in quanto le idee di tutti gli insegnanti sono molto divergenti. Paola ha quindi dichiarato che il suo primo ora è proprio Einar, e non più ...

Amici 17 Serale 2018 - Concorrenti/ Chi sono? Einar conquista la prima felpa verde! : Chi accederà al Serale di Amici 17? La diretta di questo pomeriggio potrebbe aprire la porta ai primi nomi dei ragazzi che quest'anno vedremo nell'ultima fase(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 15:20:00 GMT)

Amici - la lettera di Einar : ecco chi è “l’amico” segreto : Amici, la lettera di Einar: il cantante commuove tutti con le sue parole indirizzate al padre Ad Amici, Einar è riuscito a commuovere tutti con la sua lettera. Ogni allievo della Scuola ha dovuto scrivere qualche riga per raccontare le loro emozioni sull’arrivo del serale. In particolare, avrebbe dovuto rivelare i motivi per cui secondo […] L'articolo Amici, la lettera di Einar: ecco chi è “l’amico” segreto proviene ...

Codici televoto di Amici 2018 : chi vuoi proporre per il serale? Sceglie il pubblico : I Codici televoto di Amici 2018: chi vuoi portare al serale? La produzione del programma di Maria De Filippi chiede l'intervento del pubblico da casa che può votare da oggi, sabato 17 marzo, i nomi dei ballerini e dei cantanti che intende portare alla prossima fase del talent show di Canale 5. Chi vuoi proporre per il serale? La richiesta della produzione di Amici di Maria De Filippi è questa. Si vota da App Mediaset, Witty e SMS e ad ogni ...

Amici 17 serale 2018 - concorrenti/ Chi otterrà la felpa verde? Einar favorito e Nicole a rischio : Chi accederà al serale di Amici 17? La diretta di questo pomeriggio potrebbe aprire la porta ai primi nomi dei ragazzi che quest'anno vedremo nell'ultima fase(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 08:00:00 GMT)

Da Biondo a Irama - Einar e Carmen chi sarà al serale di Amici di Maria De Filippi per i concorrenti : la classifica : Al serale di Amici di Maria De Filippi dovrebbe assolutamente esserci la cantante Carmen, almeno stando ai parerei dei ragazzi del programma che collocano proprio lei al primo posto della loro classifica. La produzione di Amici, ha chiesto ai cantanti e ai ballerini i nomi dei talenti che a loro avviso dovrebbero accedere alla prossima fase del programma. I ragazzi sono stati consultati singolarmente e non hanno quindi potuto influenzarsi a ...

Amici di Maria De Filippi - Riki innamorato? Ecco chi sarebbe la fortunata : Riccardo Marcuzzo, meglio noto come Riki, da un paio di mesi avrebbe il cuore occupato. Lo sostiene il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 16 marzo. La rivista, come riporta Tgcom24, racconta che il cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi starebbe frequentando Sara Gotti, una 22enne milanese che lo avrebbe conquistato. Gli indizi della love story In realtà, riferisce la testata, ad accorgersi del flirt sarebbero state le ...

Non accettare la richiesta di Amicizia di Luca Cilli : bufala Facebook o pericolo hacker? : Non accettare la richiesta di amicizia di Luca Cilli è la nuova catena Facebook del momento, con cui gli utenti vengono invitati esplicitamente a stare alla larga da un profilo che sulla carta appartiene ad un hacker. Il meccanismo è il solito, con tanti utenti pronti a ricondividere il messaggio senza chiedersi se si tratti della solita bufala da social, oppure di una minaccia effettiva dalla quale stare alla larga. Ecco perché oggi 16 marzo ho ...

MILANO VIA CHOPIN - 19ENNE STUPRATA/ Video - chi è il colombiano arrestato : si vantava con gli Amici : MILANO, stupro di via CHOPIN: ecco chi è Freylin David Lopez Villa, l'aggressore colombiano che lunedì 11 marzo 2018 ha aggredito e violentato una coppia di giovani(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 12:00:00 GMT)

Einar Ortiz ad Amici 2018 sopravvalutato - stonato e banale? C’è chi sogna un duetto con Irama : Einar Ortiz ad Amici 2018 ha il primo confronto con i fan del programma che via Twitter commentano ogni puntata del talent show guidato da Maria De Filippi. Einar Ortiz ad Amici 2018 è tra i concorrenti più apprezzati ma c'è anche chi proprio non riesce a vedere il suo talento. Alle prese con i messaggi Twitter sul web, Einar apprende di essere molto seguito e supportato ma di non essere immune agli hater. "Già non ha voce, se togliere ...

Rita Dalla Chiesa torna in TV/ “Amici? Pochi! Ricordo per il mio compleanno Mara Venier…” : Rita Dalla Chiesa torna in TV con "Ieri Oggi Italiani", programma di Maurizio Costanzo; nel frattempo si sfoga: “Amici? Pochi! Ricordo per il mio compleanno Mara Venier mi portò..."(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 08:49:00 GMT)

Rita Dalla Chiesa torna in tv e sugli "Amici" vip : "Prima cicci-cicci - e poi..." : Dopo anni di oblio televisivo, salvo qualche apparizione qua e là, Rita Dalla Chiesa torna su Rete 4 con un programma tutto suo. Dal 19 marzo, ogni lunedì in seconda serata, sarà al timone di