#Russia Aereo perde 172 lingotti d'oro in volo - Agenzia_Ansa

Ci sarà anche il Var ai Mondiali del. Il comitato esecutivo della, riunito a Bogotà, ha infatti approvato l'uso dell'aiuto video per l'arbitro. Un paio di settimane fa l'International Board aveva dato il viaalla richiesta. La casistica di ricorso al Var da parte dell'arbitro riguarda quattro situazioni: decidere se convalidare un gol; per attribuire un cartellino rosso; per analizzare un'azione da potenziale calcio di rigore; per correggere uno scambio di persona su una sanzione.(Di venerdì 16 marzo 2018)