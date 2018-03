Juventus | Max Allegri e la forza dei numeri

Juventus - Dani Alves chiama Dybala : il PSG prepara la maxi offerta. La risposta di Marotta… : Juventus, Dani Alves chiama Dybala: il PSG prepara la maxi offerta. La risposta di Marotta… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Dani Alves chiama Dybala- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, Dani Alves starebbe cercando di convincere Dybala a trasferirsi al PSG. Dopo la precoce eliminazione dalla ...

Grandissimo entusiasmo in casa Juventus dopo la super partita disputata a Wembley. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, dopo essere andata sotto uno a zero nel primo tempo (grazie al gol di Son), ha segnato due reti nel secondo tempo, un uno-due micidiale tutto argentino, firmato dalla coppia Higuain-Dybala. L'ex attaccante del Napoli, in particolare, è stato il migliore in campo: dopo la zampata del pareggio si è inventato un assist da ...

Juventus, parla Allegri: "Col Tottenham vittoria meritata, i cambi? Ho cercato di rimediare i danni dell'andata". Il commento del Conte Max dopo il grande successo di Wembley

Juventus si qualifica ai quarti se... i risultati che servono alla squadra bianconera per sovvertire il 2-2 dell'Allianz Stadium maturato all'andata, e superare il turno in Champions League

Juventus - divertimento al Max. Dove metto Dybala? : TORINO - Le situazioni d'emergenza come quella del derby, quando si è ritrovato senza attaccanti dopo un quarto d'ora e ha dovuto piazzare Douglas Costa falso centravanti, lo 'divertono molto', ...

Ospite questa mattina sull'emittente umbra Radio Onda Libera, il cantautore Max Gazzè, protagonista al Festival di Sanremo dove ha chiuso al 6° posto, ha detto la sua sulla lotta scudetto non risparmiando una bordata alla Juventus: "Spero che il Napoli vinca lo scudetto, la Juventus ha rotto le scatole. Sono tifoso della Roma e il Napoli è la mia seconda squadra del cuore e di cuore. Quanto tifo Roma? Tanto e poco, direi soprattutto ...

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la squadra di Massimiliano Allegri starebbe pensando a Mesut Ozil, che però potrebbe rinnovare con l'Arsenal.

Sono giorni molto caldi per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus; il club bianconero, infatti, sta per chiudere per Emre Can, forte centrocampista tedesco del Liverpool che piace moltissimo al tecnico Massimiliano Allegri. Il giocatore dovrebbe però diventare bianconero solo al termine della stagione, dal momento che il Liverpool non intende privarsi di lui a gennaio. Intanto, arrivano importanti indiscrezioni anche per quanto ...

