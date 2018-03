Centrale del Latte | sabato 17 marzo ' 90 Special' e il divertimento continua in centro

Francia - la Banca Centrale conferma le stime sull'economia del primo trimestre : Nel primo trimestre l'economia della Francia si continuerà a crescere come previsto. A dirlo la Banque de France, che ha confermato le previsioni sul PIL dei primi tre mesi del 2017 al +0,4% su base

Spazio - la stazione cinese sta precipitando : Italia Centrale tra i punti del possibile impatto : Passa quattro volte al giorno anche sopra l'Italia Centrale e si trova a circa 250 chilometri d'altezza. Ma la stazione spaziale internazionale cinese Tiangong-1 (Palazzo Celeste) sta progressivamente perdendo quota e già da alcune settimane l'autorità spaziale di Pechino ha ammesso di averne perso

Choc nel bagno della stazione Napoli Centrale : 41enne violenta giovane napoletano : Nel pomeriggio di ieri 6 marzo la polizia ferroviaria di Napoli ha tratto in arresto un cittadino italiano per violenza sessuale. Gli agenti del Reparto Operativo sono intervenuti nei pressi...

Alle 21.00 - al Teatro Centrale - il quinto e ultimo appuntamento della rassegna 'Identità in transito - il cinema a teatro'. : L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di arricchire l'offerta di spettacoli presenti in città con proposte di elevato livello qualitativo. "Identità in transito" , dopo la proiezione ...

Banca Centrale Corea del Sud lascia tassi invariati - cita minaccia protezionismo : La Banca centrale della Corea del Sud ha lasciato i tassi di riferimento principali invariati all'1,50%.

Banca Centrale cinese : 'volatilità bidirezionale del RMB sarà considerata normale' : Yi Gang, vicepresidente della Banca centrale cinese ha indicato che attualmente, l'economia del Paese sta mantenendo la sua tendenza favorevole, mentre il tasso di cambio del RMB presenta le ...

25 febbraio - prima domenica della sostenibilità del 2018 : Ztl Centrale di Torino chiusa alle auto : In quel tratto di strada il personale del Centro Scienza Onlus svolgerà attività di animazione e di educazione rivolta a bambini e adulti.

Ambiente : il Parco del Gargano dice “no” a Centrale eolica off shore : Il Parco Nazionale del Gargano dice “no” alla centrale eolica off-shore che la societa’ Trevi Energy Spa di Cesena intende realizzare nelle acque antistanti i Comuni di Chieuti, Serracapriola e Lesina: aree ricadenti nel territorio del Parco, di fronte all’area marina protetta delle Isole Tremiti. “Il promontorio del Gargano e le Isole Tremiti costituiscono un corridoio ecologico di importanza internazionale per le ...

Lettonia - arrestato governatore della Banca Centrale Rimsevics. L'ombra di riciclaggio e NordCorea : Per la Lettonia si tratta di un nuovo colpo dopo che nei giorni scorsi il Tesoro Usa ha vietato alle proprie banche di fare transazioni con la maggiore Banca della Lettonia, Ablv, accusata di aver "istituzionalizzato il riciclaggio di denaro" e di aver intrattenuto rapporti con soggetti riconducibili allo sviluppo del programma missilistico della Corea del Nord. Il ministro delle finanze Dana Reizniece-Ozola ha avvertito invece che il sistema ...

Lettonia - arrestato per corruzione il governatore della Banca Centrale - : Preoccupazioni per la finanza lettone dopo l'arresto di Ilmars Rimsevics, che siede anche nel Consiglio della Banca centrale europea. No comment dalla più alta istituzione finanziaria europea

