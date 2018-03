C' è un piano per far cadere subito Nicola Zingaretti

Matteo Renzi - il piano kamikaze per fregare Salvini : la mossa spaccatutto - cosa pretende ora da Gentiloni : Sono ore di fibrillazione per Matteo Renzi, pronto a un'ultima mossa kamikaze, secondo un retroscena della Stampa. L'ex segretario del Partito democratico avrebbe intenzione di spingere il presidente ...

Merkel-Macron : voto italiano scossone per la Ue. A giugno piano per l’Eurozona : DAL NOSTRO INVIATOPARIGI – Eletta mercoledì cancelliera federale dopo sei mesi di faticose trattative politiche a Berlino, Angela Merkel ha voluto incontrare qui a Parigi il presidente...

"Dimissioni irrevocabili del premier" : il piano di Renzi per fermare M5S -Lega sulle elezioni a ottobre : ... tra Lega e 5 Stelle stesse davvero pensando di attuare un piano di cui si vocifera nei palazzi della politica. Uno scenario estremo, così riassumibile: i due primi attori usciti vincitori alle ...

Redditi politici nel 2017/ Per Grillo dati sestuplicati - Angelucci e piano i paperoni tra i parlamentari : Redditi online dei politici italiani nel 2017: il Parlamento fornisce tutti i dati su stipendi, Grillo stravince sui leader come Di Maio, Renzi, Grasso o Gentiloni. Fedeli super tra ministri(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 00:52:00 GMT)

Trattativa avanti piano per i nomi delle presidenze delle Camere : Salvini nega contrasti con FI, ma i forzisti sono irritati per un possibile patto Lega- Cinquestelle. 'Se Salvini farà il premier, dice Brunetta, una presidenza tocca a noi. Di Maio conferma che la ...

TIM - Bollorè e Genish si incontrano a Parigi per fare il punto sul piano Elliott : Teleborsa, - Incontro a Parigi tra Vincent Bollorè numero uno di Vivendi e l'Amministratore delegato di TIM , Amos Genish . I due, secondo quanto riportano alcuni rumors, si sarebbero dati ...

LIBIA TRE MILIZIANI ISIS ARRESTATI/ Organizzarono sequestro dei 4 operai Bonatti : giustizia per piano e Failla : LIBIA, tre MILIZIANI jihadisti dell'ISIS sono stati ARRESTATI: Organizzarono il sequestro dei 4 operai della Bonatti. "giustizia" per Failla e Piano trucidati durante un conflitto a fuoco(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 18:06:00 GMT)

Redditi - Bombassei paperone alla Camera - piano e Rubbia al Senato : Roma, 16 mar. , askanews, - E' Alberto Bombassei, deputato del gruppo Misto iscritto alla componente Civici e innovatori, il paperone della Camera: secondo le dichiarazioni patrimoniali consultabili ...

Asteroidi : ecco HAMMER - il piano della NASA per salvare l’umanità dall’estinzione a causa dell’impatto di una roccia spaziale : Terrorizzati all’idea che un asteroide colpisca la Terra e ci distrugga per sempre? Non preoccupatevi: la NASA ha un piano. Gli scienziati americani hanno elaborato piani ufficiali su come affrontare l’arrivo di Asteroidi che potrebbero devastare il nostro pianeta. Si tratta di un veicolo spaziale, rinominato HAMMER, che sta per Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response, ossia Missione per il contenimento di un asteroide ...

Eni : in piano spesa per investimenti inferiore a 32 mld in 2018-21 : Londra, 16 mar. (AdnKronos) – Il piano di investimenti nel periodo 2018-21 di Eni, focalizzato su progetti ad elevato valore e con rapidi ritorni, prevede una spesa inferiore a 32 miliardi di euro, sostanzialmente invariata rispetto al piano precedente, di cui oltre l’80% destinata al settore Upstream. E’ quanto prevede il piano strategico del gruppo petrolifero italiano che l’ad di Eni, Claudio Descalzi illustra alla ...

Il M5S vuole essere la nuova DCPronto il partito-supermarketObiettivo : fagocitare il Pd. Il piano : Abbandonati i toni rivoluzionari, il M5S mira a fagocitare il Pd diventando un partito-supermarket che piaccia a moderati e Vaticano. Come la DC Segui su affaritaliani.it

Regione Lazio : c'è un piano per far cadere Nicola Zingaretti e tornare al voto Video : #Nicola Zingaretti, lo scorso 4 marzo, è stato rieletto presidente della Regione Lazio [Video], ma ancor prima che la sua giunta regionale prenda forma, ci sarebbe un piano - messo in atto da Centrodestra e Movimento Cinque Stelle - per farlo decadere. A rivelarlo è il quotidiano romano Il Messaggero. Rievocazione del metodo Marino Secondo il giornalista Simone Canettieri, infatti, tutto è pronto per applicare lo stesso sistema che nel 2015 ha ...