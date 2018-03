The Handmaid' s Tale | tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione parte 2

The Handmaid's Tale 2 - ecco un nuovo teaser trailer : Se « The Handmaid's Tale » è da poco arrivata in Italia , dal 26 settembre in streaming su Tim Vision, e per vederla abbiamo dovuto attendere qualche mese, le cose andranno diversamente per la seconda stagione. I nuovi episodi della serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood «...

The Handmaid’s Tale - “Le violenze? Tutte vere”. Le curiosità svelate da Margaret Atwood : Dio è nei dettagli, si dice. E così pure il diavolo. (Margaret Atwood) La serie The Handmaid’s Tale, tratta dall’omonimo romanzo di Margaret Atwood, vincitrice di 8 Emmy Awards e 2 Golden Globe, tornerà con la sua seconda stagione su TimVision da giovedì 26 aprile, a meno di 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti. Tredici episodi con il non semplice compito di confermare il successo della prima stagione che ha vinto ben otto Emmy ...

Conan il barbaro diventerà una serie tv : Amazon arruola le menti dietro Game of Thrones e The Handmaid’s Tale : Sembra proprio che alla lunga lista dei reboot e remake di questi ultimi anni — l'ultimo dei quali, quello di Streghe - Charmed, ha fatto adirare non poco le interpreti della serie originale — si aggiungerà presto anche Conan il barbaro: il personaggio creato da Robert E. Howard sarà il protagonista di una serie tv targata Amazon. L'indiscrezione arriva da Deadline, che propone anche un'interessante lista di menti dietro l'ambizioso progetto: ...

Star Wars annette al proprio universo la regista di The Handmaid’s Tale? : Nella galassia di Star Wars, oltre ai personaggi femminili del Generale organa e di Rey, la Forza potrebbe tingersi di rosa anche dietro la macchina da presa: è l’ipotesi stuzzicante delle ultime ore, originata da un incontro dai contenuti top secret avvenuto tra Katheleen Kennedy, presidente della LucasFilm e Reed Morano, regista di The Handmaid’s Tale. A spifferare il fatto proprio colei che ha diretto buona parte degli episodi ...

The Handmaid's Tale 2 - le rivelazioni del primo teaser trailer : Nell'era dello scontro tra i titani dello streaming, come Netflix e Amazon, la 'piccola' Hulu ha avuto una bella rivincita con The Handmaid's Tale , che ha trionfato agli Emmy Awards e ai Golden Globe , riscosso il plauso della critica e del ...

The Handmaid's Tale cresce l'attesa per la seconda stagione : La prima stagione di The Handmaid's Tale ha portato con sè un successo di pubblico e soprattutto critica importantissimo. Sarà per questo che tutti i fan sono in trepidante attesa per la nuova ...

Pagelle TV della Settimana (8-14/01/2018). Promosso The Handmaid’s Tale. Bocciati Levante e il PD su Orietta Berti : Levante Promossi 9 a The Handmaid’s Tale. La serie su un futuro distopico trionfa ai Golden Globe Awards. Merito di un racconto coraggioso e asciutto che lascia spazio ad un’amara riflessione sui tempi che viviamo. Nel frattempo, cresce l’hype per la seconda stagione, attesa in primavera, dopo che Hulu ne ha diffuso il trailer. 8 a Checco Zalone. Il comico pugliese bissa il successo cinematografico di Quo Vado? in tv ...

Che cosa potremmo vedere nella seconda stagione di The Handmaid’s Tale : Con l’uscita del trailer dedicato alla seconda stagione di The Handmaid’s Tale e arrivato il momento di togliere il freno alle speculazioni e analizzare ciò che potrebbe rappresentarne il cuore. cosa vedremo? Quali personaggi ruoteranno attorno a Difred? Che ne sarà di suo figlio? Il governo di Gilead verrà rovesciato dall’interno? 1. Vedremo le Colonie Non ci sono ancora conferme ma guardando il trailer è molto probabile che finalmente nella ...

The Handmaid’s Tale - ecco teaser e data della seconda stagione : L’attesa durerà ancora poco: la seconda stagione dell’acclamata serie di Hulu The Handmaid’s Tale tornerà infatti a partire dal prossimo aprile. Dopo aver vinto agli Emmy e anche agli scorsi Golden Globe, la serie distopica basata sul romanzo di Margaret Atwood tornerà a raccontare il mondo disturbante della repubblica di Gilead, lo stato in cui le donne vengono private dei loro diritti civili e costrette come schiave. Alla ...

Che cosa potremmo vedere nella seconda stagione di The Handmaid’s Tale : Con l’uscita del trailer dedicato alla seconda stagione di The Handmaid’s Tale e arrivato il momento di togliere il freno alle speculazioni e analizzare ciò che potrebbe rappresentarne il cuore. cosa vedremo? Quali personaggi ruoteranno attorno a Difred? Che ne sarà di suo figlio? Il governo di Gilead verrà rovesciato dall’interno? 1. Vedremo le Colonie Non ci sono ancora conferme ma guardando il trailer è molto probabile che finalmente nella ...

The Handmaid's Tale - la seconda stagione - dal romanzo di Margaret Atwood : ' The Handmaid's Tale ', la serie tv MGM Television ispirata all'omonimo romanzo di Margaret Atwood (in italiano Il racconto dell'ancella), vincitrice di 8 Emmy Awards e 2 Golden Globe, tornerà con la ...

The Handmaid’s Tale - anticipazioni della seconda stagione : foto e video : Prime immagini video e foto della seconda stagione di The Handmaid’s Tale. La serie ispirata all’omonimo romanzo di Margaret Atwood (in Italia conosciuto come Il racconto dell’ancella), vincitrice di 8 Emmy Awards e 2 Golden Globe, sarà disponibile in antemprima su TimVision da giovedì 26 aprile, a meno di 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti. The Handmaid’s Tale che in questa seconda stagione si sviluppa su 13 episodi è chiamata a ...

«The Handmaid’s Tale» : il primo trailer della seconda stagione : La pioggia battente che si posa sulle cuffiette bianche e i mantelli rossi, i sorveglianti che strisciano i martelli lungo le pareti di mattoni rossi quale segno di avvertimento, le museruole di cuoio che tolgono la parola e che ricordano quella di Hannibal Lecter nel Silenzio degli innocenti. Piccoli frame anticipati dal primo trailer della seconda stagione di The Handmaid’s Tale, la serie con Elizabeth Moss nel ruolo di protagonista e ...

The Handmaid’s Tale - ecco teaser e data della seconda stagione : L’attesa durerà ancora poco: la seconda stagione dell’acclamata serie di Hulu The Handmaid’s Tale tornerà infatti a partire dal prossimo aprile. Dopo aver vinto agli Emmy e anche agli scorsi Golden Globe, la serie distopica basata sul romanzo di Margaret Atwood tornerà a raccontare il mondo disturbante della repubblica di Gilead, lo stato in cui le donne vengono private dei loro diritti civili e costrette come schiave. Alla ...