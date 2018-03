Sarri ai suoi | ' Non guardate la Juventus'

Napoli - Sarri contro alcuni atteggiamenti dei suoi calciatori : Nonostante il primato in classifica, Maurizio Sarri non ha gradito alcuni atteggiamenti dei suoi calciatori. Il tecnico azzurro, come spiega la Gazzetta dello Sport, non ha accettato che il Napoli abbia tenuto la gara in bilico fino alla fine nel match contro la Spal , con parecchi gesti di disappunto verso la squadra perchè era troppo leziosa. Lo stesso ...