Sarah Drew di Grey’s Anatomy in una nuova serie tv | protagonista del reboot di Cagney

Ellen Pompeo di Grey’s Anatomy contro i fan infuriati dopo il licenziamento di Jessica Capshaw e Sarah Drew : dopo che Ellen Pompeo di Grey's Anatomy è stata tirata in ballo nella polemica intorno all'annunciata uscita di scena delle due colleghe Jessica Capshaw e Sarah Drew, prevista per il termine della stagione, non si placa l'ira dei seguaci del medical drama di Shonda Rhimes, alle prese con l'ennesima perdita di membri storici del cast. La protagonista della serie era stata individuata come causa scatenante del licenziamento di Jessica Capshaw e ...

April morirà in Grey’s Anatomy 14? Perché l’addio a Sarah Drew nel finale di stagione potrebbe essere tragico : È da giorni ormai che il pubblico del medical drama si sta chiedendo se April morirà in Grey's Anatomy 14 al termine di questa stagione. L'annuncio del licenziamento delle due attrici Jessica Capshaw e Sara Drew, interpreti rispettivamente di Arizona Robbins e April Kepner, rappresenta la fine di un'era per questa serie che ha fatto della caratterizzazione dei suoi personaggi uno dei suoi punti di forza: Grey's Anatomy perde da un lato ...

Sarah Drew e Jessica Capshaw licenziate da Grey’s Anatomy per lo stipendio di Ellen Pompeo? La replica alle accuse : La notizia di Sarah Drew e Jessica Capshaw licenziate da Grey's Anatomy ha generato sconforto nel pubblico storico della serie tv, affezionato ai due volti entrati a far parte, rispettivamente, dalla quinta e sesta stagione del medical drama di ABC e ora destinati ad uscire di scena al termine della quattordicesima, non è ancora chiaro in che modo. Dopo l'annuncio di Shonda Rhimes che diceva addio alle due attrici ringraziandole per il lavoro ...

Jessica Capshaw e Sarah Drew lasciano Grey’s Anatomy : tutti i dettagli sull’uscita di scena di Arizona e April : Jessica Capshaw e Sarah Drew lasciano Grey's Anatomy. Questa è la notizia del momento e i fan della serie tv firmata da Shonda Rhimes non potrebbero essere più in crisi. April e Arizona non sono certo arrivate nella serie sin dal primo episodio ma sono riusciti ad occupare un posto sempre più importante nel cuore del pubblico. Le loro lacrime, la loro paura a lasciarsi andare, la rinascita e l'aver sfiorato la felicità, le ha rese due delle ...