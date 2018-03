PiGreco-Day | l’amore per la matematica? Si può apprendere con lo spettacolo E nelle

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 marzo 2018) I bambini italiani di 9 anni sono al trentesimo posto in, davanti alla Francia (35esima) ma dietro alla Germania (24esima). Molto indietro rispetto all’Inghilterra in decima posizione e all’Irlanda campione d’Europa. Questa la fotografia secondo gli ultimi dati Timss, (Trends in International Mathematics and Science Study). Un’immagine che potrebbe presto cambiare grazie anche al cinema perché ora lasi impara davanti allo schermo. A lanciare l’originale iniziativa è “Spettacoli di”, un’associazione di promozione sociale che da qualche anno divulga lascuole di ogni ordine e grado attraverso laboratori e spettacoli teatrali, con un approccio innovativo ed interdisciplinare. Mercoledì in occasione del “Day”, la giornata dedicata alla costantepiù famosa del mondo, è stato presentato al ministero dell’istruzione il film ...