Maltempo Veneto | frana nel vicentino | massi tra Asiago e Lusiana

Maltempo Veneto : pioggia in tutta la regione - situazione meteo in miglioramento : In tutto il Veneto si registra pioggia debole dalla mattina: segnalato anche nevischio tra veronese e il bellunese. Non si registrano disagi alla viabilità stradale o alla circolazione dei treni. La situazione meteo tende al miglioramento nel tardo pomeriggio e nella serata. L'articolo Maltempo Veneto: pioggia in tutta la regione, situazione meteo in miglioramento sembra essere il primo su meteo Web.

Maltempo Veneto : camion e auto fuori strada - muore 30enne : L’automobilista rimasta coinvolta nell’incidente che si e’ verificato questa mattina sulla SS309 “Romea”, tra Campagna Lupia e Lughetto (Venezia), è morta in ospedale. La 30enne residente a Chioggia, si trovava a bordo di una utilitaria ed è rimasta coinvolta in un tamponamento con un mezzo pesante, determinato anche da una fitta nevicata. Entrambi i veicoli sono finiti fuori strada, riportando gravi danni. La ...

Maltempo Veneto : non nevicava così dall’inverno del 2005 : L’Arpav di Teolo (Padova) rende noto la neve non cadeva in modo così intenso sulla pianura veneta dall’inverno del 2005: imbiancata Venezia ma anche gli altri capoluoghi della regione con uno strato di 5-10 centimetri. Tredici anni fa le nevicate furono intense nel medesimo periodo, tra fine febbraio e inizio marzo. Le minime registrate oggi in pianura si aggiravano tra i -5 e i -7 gradi, al di sotto delle medie del ...

Maltempo Veneto : ondata dei gelo tra le più intense degli ultimi 25 anni : Il freddo registrato in questi ultimi giorni di febbraio rappresenta una delle ondate di gelo più significative, almeno degli ultimi 25 anni, per il Veneto e soprattutto per la montagna nella stagione invernale. Lo rende noto l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpav), sulla base degli ultimi giorni, caratterizzati in regione da temperature molto basse. In pianura, altri periodi di gelo più intensi di questo si sono ...

Maltempo : Arpa - in Veneto record di freddo e da giovedì neve in pianura (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nel recente passato bisogna risalire alla fine di febbraio/primi di marzo 2005 per ritrovare una situazione simile a quella di quest’anno. In quei giorni arrivò infatti in maniera del tutto analoga ad oggi, una massa d’aria artica sull’Europa centro-settentrionale facendo

Maltempo : Arpa - in Veneto record di freddo e da giovedì neve in pianura (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Anche su gran parte della pianura, sferzata da venti sostenuti di Bora, le temperature massime non sono risalite oltre qualche grado sopra lo zero, risultando quasi ovunque comprese tra 0 e +2°C . Stamattina una leggera copertura nuvolosa ha favorito un leggero rialzo del

Maltempo : Arpa - in Veneto record di freddo e da giovedì neve in pianura : Venezia, 27 feb. (AdnKronos) - Da domenica scorsa il Veneto è stata investita da masse d’aria molto fredde di origine artico-siberiana, scese sull’Europa centro-settentrionale a causa dell’anomala estensione verso il polo di un promontorio di alta pressione presente sull’Atlantico settentrionale. Co

Maltempo : in Veneto in arrivo neve - dichiarato lo stato di attenzione : Venezia, 27 feb. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio, sulla base delle previsioni meteo elaborate dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per neve, da riconfigurare, a l

Maltempo : Coldiretti Veneto - situazione sotto controllo ma pronti ad intervento : Venezia, 26 feb. (AdnKronos) - "Non siamo ancora in pericolo – rassicura Coldiretti Veneto che sta monitorando il territorio sferzato dal vento gelido e segnato dalle basse temperature. Le coltivazioni e gli allevamenti sono sotto controllo – confermano i tecnici impegnati nel presidio delle campagn

Maltempo : Coldiretti Veneto - situazione sotto controllo ma pronti ad intervento : Venezia, 26 feb. (AdnKronos) – “Non siamo ancora in pericolo ‘ rassicura Coldiretti Veneto che sta monitorando il territorio sferzato dal vento gelido e segnato dalle basse temperature. Le coltivazioni e gli allevamenti sono sotto controllo ‘ confermano i tecnici impegnati nel presidio delle campagne e nelle comunicazioni costanti con gli agricoltori – Imprenditori tra l’altro sempre più abituati ai capricci ...

Maltempo : Confartigianato Veneto - prudenza ma no a blocchi preventivi Tir : Venezia, 26 feb. (AdnKronos) – Dopo alcune precipitazioni nevose avvenute domenica in alcune regioni del centro-nord e le notizie diffuse sul possibile peggioramento delle condizioni meteo nei prossimi giorni, le Prefetture di mezza Italia hanno imposto lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti a partire dalle ore 22 del 25 febbraio “fino a cessate esigenze”. La decisione è stata presa dai Prefetti in via precauzionale, per ...

Maltempo : Confartigianato Veneto - prudenza ma no a blocchi preventivi Tir (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "La situazione sta già creando forti disagi all'autotrasporto per i blocchi attuati alla circolazione dei mezzi oltre le 7,5 ton, e li creerà in misura maggiore nei prossimi giorni dato che il comunicato di Viabilità Italia annuncia che il 26 e 27 vi saranno nevicate nell

Maltempo : Confartigianato Veneto - prudenza ma no a blocchi preventivi Tir : Venezia, 26 feb. (AdnKronos) - Dopo alcune precipitazioni nevose avvenute domenica in alcune regioni del centro-nord e le notizie diffuse sul possibile peggioramento delle condizioni meteo nei prossimi giorni, le Prefetture di mezza Italia hanno imposto lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti a

Maltempo - spiagge imbiancate in Veneto in attesa di Buran : martedì il giorno più freddo Previsioni : spiagge venete imbiancate e neve sopra ai 100-150 metri: questo il panorama offerto stamane in Veneto a causa di Burian, la perturbazione che ha portato sulla penisola aria artica. Nevica a Torino e...