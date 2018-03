ANBI | addio a Giampiero Maracchi | “mancherà all’intero mondo scientifico italiano”

meteoweb.eu

(Di lunedì 12 marzo 2018) “ci piace ricordarlo per il grande profilo, che sin dal 2005 ci ha accompagnato in molte scelte tese ad imporre culturalmente concetti di prevenzione, sicurezza alimentare ed ambientale. Il coraggio di averlo fatto con i Consorzi di bonifica e di irrigazione, in tempi in cui qualcuno li vedeva come corpi estranei alla tutela ed alla gestione del territorio e delle risorse idriche, unitamente all’umanità, che lo ha caratterizzato negli impegni della vita, ha sempre fatto prevalere il rispetto della buona fede e dell’onestà individuale anche quando lealmente eravamo in disaccordo.” E’ con questo pensiero, che il Presidente, Francesco Vincenzi ed il Direttore Generale diMassimo Gargano, si associano a nome dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, al cordoglio per la scomparsa del ...