Milan | Raiola parla di Bonaventura con la Juve E spunta un altro club

Gattuso - frasi Raiola?Milan tra top club : ANSA, - CARNAGO , VARESE, , 3 MAR - "Per tanti anni, il segreto del Milan è stato il senso di appartenenza: venivamo ad allenarci e sentivamo di essere a casa. Ora sto cercando questo, ce la sto ...

Raiola : 'Offerte anche per Bonaventura'. La Juve osserva - ma il Milan è sereno : L'agente italo-olandese, intervistato da Rai Sport , ha seminato nuovi dubbi sul futuro di Gigio Donnarrumma e su quello di un altro suo assistito, Giacomo Bonaventura: ' Gigio ha scelto di restare ...

Milan - ancora Raiola : non solo Donnarumma. Il procuratore : “Molte squadre su Bonaventura” : Milan, ancora Raiola: non solo Donnarumma. Il procuratore: “Molte squadre su Bonaventura” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, ancora Raiola- Non solo Gigio Donnarumma. Mino Raiola continua a guardarsi intorno in vista della prossima sessione di mercato estiva. Come anticipato nelle scorse ore, il noto procuratore avrebbe consigliato ...

Raiola spaventa il Milan : Donnarumma deve andare via - offerte per Bonaventura : Donnarumma deve lasciare il Milan e per Bonaventura ci sono diverse offerte. Nel momento migliore della squadra di Rino Gattuso arrivano le dichiarazioni pesanti di Mino Raiola. Il procuratore torna a ...

Calciomercato Milan - Raiola show : ‘ombre’ anche sul futuro di Bonaventura : Calciomercato Milan, OMBRE SU Bonaventura – Momento super in casa Milan, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dall’entusiasmante qualificazione in finale di Coppa Italia, adesso l’ultimo atto contro la Juventus. Passo in avanti anche in campionato, adesso grande attesa per il derby contro l’Inter, i rossoneri possono accorciare le distanze dal quarto posto, un risultato che non sembrava alla portata solo qualche ...

Raiola : 'Balotelli - niente Milan. Non parlo con Mirabelli' : Il noto agente ai microfoni di Rai Sport ha così parlato del futuro dell'attaccante del Nizza : " È maturato, è uno dei primi dieci attaccanti al mondo e in Italia è il numero uno. Vale 100 milioni ...

